Três pessoas são presas com cocaína e crack em São Sebastião do Anta

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – Durante operação policial no último sábado (11), a guarnição recebeu denúncia de uma suposta briga na residência de um jovem no bairro Nossa Senhora aparecida, envolvendo três adultos e um menor de idade.

Durante intervenção, os militares encontraram dentro da casa R$ 95,00, 45 pinos de cocaína, um pino vazio, quatro invólucros de cocaína, quatro pedras de crack, e um pote pequeno contendo cocaína.

Os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores e conduzidos para a delegacia de Polícia Civil.