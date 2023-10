Trabalhador de 41 anos morre em acidente na Usiminas

Um acidente na tarde desta segunda-feira (16), na Usiminas, em Ipatinga, tirou a vida de um trabalhador, conforme foi confirmado pela assessoria de comunicação da Usiminas ao jornal Diário do Aço. A vítima do acidente, Genivaldo Fernando da Silva, tinha 41 anos. No fim da tarde, a empresa publicou nota com mais detalhes. “A Usiminas lamenta profundamente comunicar a morte do colaborador Genivaldo Fernando da Silva, nesta segunda-feira, 16/10. Ele atuava desde 2022 na obra do alto-forno 3 da Usina de Ipatinga e veio a falecer em decorrência de uma queda de altura”. Genivaldo era encarregado da Usiminas e trabalhava na reforma do alto-forno. A empresa encerrou a nota lamentando o acidente. “Neste momento tão difícil, a Usiminas lamenta o ocorrido e presta toda sua solidariedade e assistência aos familiares, amigos e colegas do colaborador”. Confira abaixo a nota da Usiminas na íntegra: Ipatinga, 16/10/2023 A Usiminas lamenta profundamente comunicar a morte do colaborador Genivaldo Fernando da Silva, nesta segunda- feira, 16/10. Ele atuava desde 2022 na obra do Alto-forno 3 da Usina de Ipatinga e veio a falecer em decorrência de uma queda de altura. Neste momento tão difícil, a Usiminas lamenta o ocorrido e presta toda sua solidariedade e assistência aos familiares, amigos e colegas do colaborador.

Fonte: Diário do Aço