Suspeitos de assassinarem homem a pauladas são presos

Companheira de Cristóvão Ribeiro teria aberto a porta para investigados cometerem o crime

CARATINGA/SANTA BÁRBARA DO LESTE – As polícias Civil e Militar, em uma operação conjunta, conseguiram prender na manhã dessa quinta-feira (7), os dois suspeitos de matarem Cristóvão Ribeiro da Silva, 32 anos, em Santa Bárbara do Leste.

De acordo com o tenente Warley, nessa quarta-feira (6), a Polícia Militar recebeu informações acerca de um indivíduo caído dentro da residência, e que havia sido vítima de outros dois autores, utilizando de pauladas na região da cabeça e da face.

De posse de imagens de câmeras de segurança, o tenente disse que os dois suspeitos foram identificados, sendo que o principal, amante da companheira de Cristóvão, já tinha problemas com ele. “Tanto é que esse problema vinha se arrastando por alguns meses, e no dia 28 de maio desse ano eles foram presos, autor e vítima, na praça principal de Santa Bárbara do Leste. Estavam iniciando uma discussão, a polícia foi acionada, e os dois foram presos. O autor de posse de um revólver calibre 32, e a vítima de uma faca”, disse o tenente.

Partindo do pressuposto que o principal suspeito do homicídio seria esse envolvido, a polícia iniciou diversas diligências na tentativa de localizá-lo. “Na manhã de hoje (quinta-feira, 7), soubemos onde ele estava, e entramos em contato com a Polícia Civil para nos apoiar no cerco e na abordagem. Tivemos um efetivo de 25 policiais, quando esse autor visualizou a equipe, ele fugiu acessando uma região alta do terrenos dos pais, e entrou em uma mata. Após o cerco ele foi preso. A companheira da vítima entrou em contradições e também foi conduzida. Entretanto apenas com o depoimento dela não foi possível a delegacia de homicídios ratificar o flagrante, mas com a prisão do autor principal hoje (ontem), as contradições vieram à tona, e ela foi novamente conduzida e será ouvida para saber sua participação no crime”, explicou o oficial da PM.

DINÂMICA DO CRIME

Segundo o delegado Sávio Moraes, o principal suspeito foi preso em estado flagrancial e confessou o crime, se dispondo a voluntariamente a localizar seu comparsa.

O segundo suspeito foi localizado na zona rural de Piedade de Caratinga e também preso em flagrante.

“O autor deu detalhes do crime, disse que estava sendo ameaçado pela vítima, mantinha um relacionamento extraconjugal com a companheira da vítima, e ficou pré-ajustado com a companheira da vítima de que ele cometeria o crime na quarta-feira (6) pela manhã. Na quarta-feira (6) quando estava se deslocando para a residência da vítima, encontrou com o coautor, falou que estava indo matar a vítima e, então, ele aderiu a sua vontade, porque também estaria sendo ameaçado pela vítima”.

O delegado disse que os dois se deslocaram até a residência, momento em que a companheira da vítima abriu a porta pra eles entrarem. Segundo o suspeito principal, essa teria sido a contribuição da companheira da vítima.

O segundo suspeito negou a participação no crime e disse que encontrou com o autor às 6h, e se deslocou até a residência da vítima, mas alega que não sabia do intento do autor, e afirma que ficou do lado de fora. A companheira da vítima alega que não abriu a porta, que eles entraram com uma chave micha. No entanto, o principal suspeito alega que a mulher abriu a porta e tinha ciência que ele estava ali para matar o companheiro dela.

“O autor disse que quando entrou no quarto a vítima já estava acordada, e que eles chegaram a trocar olhares, mas não deu tempo de reação. Ele desferiu a primeira paulada, momento em que ela desmaiou, ele desferiu mais uma paulada, em seguida chegou o coautor e desferiu outras pauladas e depois fugiram. O autor principal disse que a motivação do crime é que ele estava sofrendo ameaçadas da vítima, pelo fato de não admitir esse relacionamento com a companheira dele. O autor seria amante da companheira da vítima. Segundo o autor, a mulher disse que preferia a vítima morta a ele, e por isso praticou o crime”, esclareceu Sávio Moraes.

Os dois suspeitos foram autuados em flagrante por homicídio qualificado. A companheira da vítima será ouvida novamente para definir sua participação no homicídio.

Por fim, o delegado ressaltou a integração das polícias que desencadearam uma grande operação conseguindo localizar e prender os dois suspeitos.