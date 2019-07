Suspeito de envolvimento em assassinato em Manhumirim é detido em Ipanema

MANHUMIRIM/IPANEMA – Um crime chocou os moradores de Manhumirim. O caso foi registrado na manhã de ontem, no bairro Vila Rica, quando o professor João Batista de Sena, 55 anos, foi encontrado morto em sua casa. No decorrer do dia, o suspeito Vitor Soares Ramos de Barros, 24, acabou detido em Ipanema, após capotar o carro que pertencia a vítima durante sua tentativa de fuga.

Foi a irmã da vítima quem encontrou o corpo. Ela acionou a PM, que iniciou os levantamentos, tendo recebido a denúncia que Vitor foi visto junto do professor na noite de domingo (28) e que ele estaria com o automóvel da vítima. De acordo com informações preliminares, o professor foi estrangulado.

“Fizemos contato com os policiais de Ipanema e eles iniciaram diligências até a casa do pai do suspeito. Eles chegaram ao imóvel e viram o suspeito fugindo no carro da vítima, um HB 20, de cor preta. O rapaz fugiu e acabou se acidentando e caindo num córrego”, detalhou o tenente Walquer, comandante do 1º Pelotão da 29ª Companhia da Polícia Militar de Manhumirim.

Durante a fuga, um investigador da Polícia Civil de Ipanema deteve o suspeito quando ele abandonou o carro e tentou se esconder em uma residência.

Com a ocorrência de Ipanema, equipes da Polícia Militar foram até aquela cidade buscar o suspeito para apurar o envolvimento dele no crime em Manhumirim.

