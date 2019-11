Sepultado motociclista vítima de acidente na BR-116

CARATINGA – Antônio Pereira Neto, de 31 anos, o “Netinho”, foi sepultado na manhã de ontem no cemitério São João Batista. Netinho foi vítima de um acidente na BR-116, próximo à obra de construção do supermercado Mineirão, na madrugada deste último domingo (10).

Netinho era funcionário da “Modelo Calçados”, que fica na rua Raul Soares. O proprietário da loja, vereador Rominho Costa, lamentou a morte do jovem em sua página no Facebook:

“Hoje acordei com uma triste notícia, faleceu nesta madrugada o Netinho, como eu chamava o “meu filho” carinhosamente. Netinho teve somente um emprego, desde muito jovem trabalhava comigo, estamos muito tristes pela notícia, ontem na hora de fechar a loja eu disse: ‘vai com Deus filho e bom final de semana’. Você nos deixou filho, vai com Deus”.

O ACIDENTE

O acidente envolveu a motocicleta conduzida por Netinho, um Fiat Pálio e um ônibus da viação Novo Horizonte. De acordo com informações obtidas junto à perícia da Polícia Civil, ao que tudo indica, o motociclista veio pela contramão, colidiu com o Palio e, em seguida, com o ônibus.

No ônibus, que saiu da Bahia e seguia para São Paulo, estavam o motorista e 17 passageiros. Nenhum deles se feriu. No carro estava apenas o motorista e ele também não se machucou.

Após os trabalhos periciais, o corpo da vítima foi liberado e levado pelo serviço funerário ao Instituto Médico Legal (IML). Um laudo irá apontar as causas do acidente.