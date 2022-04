Seminário da Cafeicultura em Caratinga

DA REDAÇÃO- O Seminário da Cafeicultura será realizado na próxima terça-feira (12) em Caratinga, em uma região que cada vez mais se consolida como umas das grandes produtoras de café do estado.

O tema será “Cafeicultura: Qualidade, Colheita e Pós-colheita e Legislação Trabalhista Rural”. O evento terá a participação do presidente do Sistema FAEMG, Antônio de Salvo, e do superintendente do SENAR MINAS, Christiano Nascif.

A programação tem início previsto para 13h e terá palestras do supervisor do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Café + Forte, Sebastião Brinate; do empresário e produtor da JS Cafés Especiais, Inácio Soares; da consultora da FAEMG Digital Kelly Costa, e da advogada do Sistema FAEMG Mariana Maia.

“Esta região está se desenvolvendo e produzindo cafés especiais. Por isso, um dos temas é justamente como trabalhar esse mercado. Aproveitando ainda o período de colheita, o evento também vai abordar pontos fundamentais para os produtores terem melhores resultados. E, por fim, serão discutidas contratações de trabalhadores temporários para o período de colheita, respeitando a legislação trabalhista”, explicou o gerente regional do Sistema FAEMG em Governador Valadares, Luiz Ronílson Paiva.

O Seminário da Cafeicultura será no Centro de Convenções da Fundação Educacional de Caratinga (Funec), na Avenida Moacir de Mattos, 49, no Centro. O evento é uma promoção do Sistema FAEMG em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, com apoio do Sicoob Credcooper, Sebrae e FUNEC.