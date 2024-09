Segurança pública nos planos de governo em Caratinga

CARATINGA– A segurança pública é citada em todos os planos de governo dos candidatos à Prefeitura de Caratinga. Nesta edição, você confere as propostas dos cinco candidatos, a respeito do tema:

DR. GIOVANNI

– Firmar parceria com o Governo do Estado no combate da criminalidade e tráfico de drogas no Município;

– Colocar em funcionamento o efetivo policial municipal;

– Implantação do Conselho Municipal de Guarda Pública;

– Implantar o Projeto Cidade Inteligente, o mais moderno projeto de segurança pública.

JOHNY CLAUDY

– Modernização da Infraestrutura: – Reformar e equipar as delegacias com tecnologias modernas, como sistemas de monitoramento por câmeras, bancos de dados integrados e equipamentos de comunicação avançados.

– Instalar câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade e criar centros de monitoramento para analisar imagens e dados em tempo real.

– Integração Comunitária: – Criar núcleos de policiamento comunitário, onde os policiais trabalharão diretamente com os residentes para resolver questões locais e construir relacionamentos de confiança.

– Realizar eventos e reuniões com a comunidade para discutir questões de segurança, ouvir preocupações e promover iniciativas de cooperação.

– Prevenção e Educação: – Desenvolver programas educativos nas escolas sobre segurança, cidadania e prevenção ao crime.

– Implementar campanhas de conscientização sobre a importância da colaboração com as autoridades e os mecanismos de denúncia disponíveis.

– Fortalecimento da Comunicação e Inteligência: – Adotar sistemas de comunicação integrados para melhorar a coordenação entre a polícia, o corpo de bombeiros e outras agências de segurança.

– Utilizar ferramentas de análise de dados para identificar padrões de criminalidade e implementar estratégias preventivas baseadas em informações precisas.

JÚLIO RIBEIRO

-Secretaria de Segurança Pública Municipal: Criar uma secretaria municipal fazendo integração com os órgãos de segurança pública atuantes no município, auxiliando no monitoramento dos índices de criminalidade para que se faça um trabalho preventivo e de repressão mais efetivo na área urbana e nos distritos.

– Guarda Municipal: Implementar a Guarda Municipal para cuidar dos patrimônios públicos, organização do trânsito, fazer rondas ostensivas em lugares públicos e escolas, garantindo a segurança dos cidadãos.

– Projeto Guardião: aumentar o número de pontos de monitoramento com câmeras, estendendo aos distritos.

– Apoio à segurança Pública: Manter uma comunicação constante com a segurança pública e auxiliando através de convênios para manutenção da logística dos policiais.

– Centro de Internação para menores infratores: Buscar parcerias com o Estado, Judiciário, Ministério Público e toda a Segurança Pública, para criação do sócio educativo, visando a internação de menores infratores do nosso Município.

– Iluminação e Limpeza de locais públicos: Melhorar a estrutura física, limpeza e iluminação das praças, avenidas e rodoviária.

PEDRO LEITÃO

– Criação de Estruturas de Governança da Política Municipal de Segurança Pública:

Criação da Secretaria Municipal para Gestão da Segurança Pública. Criação da Guarda Civil Municipal. Desenvolvimento do Plano Municipal de Segurança Pública (art. 22, Lei do SUSP). Formação do Conselho Municipal de Segurança Pública (art. 19 a 21, Lei do SUSP). Criação do Fundo Municipal de Segurança Pública.

-Criação da Guarda Municipal: A função da Guarda Municipal será promover o relacionamento comunitário, aumentando a sensação de segurança para servidores públicos em seus postos e garantindo tranquilidade para quem utiliza os serviços e se desloca pela cidade. A proposta é de segurança preventiva, assegurando ao cidadão condições para o livre exercício de ir e vir e para o pleno gozo de seus direitos.

-Alinhamento com Políticas Nacionais e Internacionais: Implantar o plano Segurança Cidadã e Cultura de Paz, alinhando o trabalho do município aos preceitos da política nacional de segurança pública e aos pressupostos de organizações internacionais. Integração entre Municípios e -Forças de Segurança: Criar os Gabinetes de Gestão Integrada Municipal (GGIM), coordenados pelo prefeito e com reuniões periódicas para discutir problemas locais.

-Projeto “Guarda Presente”: Implementar o patrulhamento preventivo realizado pela Guarda Municipal nos espaços públicos municipais, incluindo escolas, feiras livres, equipamentos de saúde, parques, praças, e atrativos turísticos, históricos, paisagísticos e ambientais.

-Videomonitoramento “Olho Vivo”: Integrar forças de segurança locais para implementar videomonitoramento com tecnologia artificial, visando a diminuição de crimes patrimoniais nas regiões centrais e de grande concentração de pessoas. Também será utilizado em áreas de risco e para prevenção de emergências ambientais, facilitando a integração entre o município, forças de segurança e secretarias da prefeitura.

– Núcleo de Formação e Aperfeiçoamento da Guarda Municipal: Estabelecer um núcleo para capacitação constante do efetivo da Guarda Municipal. Participação da – Sociedade nos Debates sobre Segurança: Promover a participação da sociedade em debates sobre segurança, violência e criminalidade, mantendo um diagnóstico participativo e transparente, com a participação do CONSEP.

– Observatório Municipal de Violência: Criar um observatório em parceria com instituições de ensino para produzir indicadores sobre violência e vulnerabilidade, subsidiando políticas públicas de segurança, utilizando bancos de dados da saúde, assistência, segurança, entre outros.

– Programa “Proteção Anjos da Guarda”: Combater a pedofilia e a violência contra crianças e adolescentes, em parceria com o Conselho Tutelar.

– Segurança Escolar Municipal: Promover a segurança no perímetro das escolas e combater o assédio de crianças e jovens.

– Programa GAPE (Guardas no Apoio e Prevenção nas Escolas): Implementar abordagens educativas para alunos das escolas municipais, visando fortalecer a cidadania, reduzir conflitos, pacificar o espaço escolar, promover respeito entre membros da comunidade escolar, segurança comunitária, pertencimento étnico-racial e protagonismo juvenil.

– Balcões da Cidadania: Orientar a população sobre a prevenção de diversas formas de violência e seus direitos, facilitando o acesso a serviços relacionados à segurança, em parceria com o CRAS e CREAS.

– Projeto “Multiplicadores da Paz”: Dar suporte às lideranças comunitárias para criar um ambiente de conciliação e harmonia, com capacitações teóricas e práticas para multiplicar o conceito de “Cultura da Paz” nas comunidades. Incluir lideranças jovens no projeto para influenciar outros jovens locais.

– Projeto “INTEGRA”: Fomentar políticas de cidadania com foco em ações e projetos sociais educativos, culturais e profissionalizantes, colaborando com a ressocialização de indivíduos em privação de liberdade e egressos do sistema prisional, respeitando as competências do município.

– Eventos “Café com Cidadania”: Promover discussões acessíveis sobre temas de segurança, direitos e cidadania, com a participação de profissionais de diversos setores, estudantes e sociedade civil. Os encontros buscarão consolidar parcerias para atuação em rede, em um ambiente descontraído ao redor de uma mesa de café

ROGÉRIO SOARES

– Atuação e Articulação para Reforço do Efetivo Policial:

Atuar politicamente a fim de estabelecer parcerias e sensibilização na esfera Estadual e Federal para aumentar o efetivo policial disponível na cidade, garantindo uma presença mais forte e eficaz no combate ao crime.

– Apoio à Polícia Militar e Civil: Manter e ampliar os convênios de repasse de recursos do município com as polícias militar e civil de forma a otimizar suas ações.

– Investimento em Tecnologia de Segurança: Ampliar o apoio à Policia Militar para Expandir a rede de câmeras de vigilância do Projeto Sentinela, em pontos estratégicos da cidade, para melhorar a capacidade de prevenção e resposta a incidentes e crimes.

Criação da Guarda Municipal: Criar uma Guarda Municipal em Caratinga para melhorar a segurança pública e a fiscalização do Código de Posturas e trânsito.