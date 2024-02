Segurança das estradas de Minas ganha reforço de 71 novas viaturas para frota da Polícia Militar Rodoviária

Veículos vão reforçar patrulha em área de 51 municípios, dentre eles, Caratinga, beneficiando milhares de pessoas que transitam pelas rodovias mineiras

DA REDAÇÃO – O Governo de Minas anunciou, nesta terça-feira (6), a entrega de 71 novas viaturas destinadas à Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A cerimônia realizada no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, contou com participação do governador Romeu Zema, do vice-governador Professor Mateus, do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco, e do comandante da PMMG, coronel Rodrigo Piassi.

Os veículos vão reforçar a frota da Polícia Militar Rodoviária, que combate infrações de trânsito e criminalidade nas rodovias sob a responsabilidade da PMMG no estado.

Minas Gerais possui a maior malha rodoviária do país. A Polícia Militar Rodoviária é responsável por mais de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas. A ação fortalece a parceria entre a polícia mineira e a Polícia Rodoviária Federal, ampliando a segurança nas rodovias do estado.

Para o governador Romeu Zema, o reforço amplia as ações de segurança nas rodovias do estado. “Estradas boas e seguras são fundamentais. E é isso que estamos fazendo aqui. Com essa parceria, haverá avanços em agilidade e resposta. E rodovia boa e segura é fundamental para qualquer desenvolvimento. Fico muito satisfeito com mais esse avanço para o nosso estado”, disse o governador.

O vice-governador complementou e reforçou que as parcerias firmadas pelo Governo de Minas tem auxiliado no avanço do estado. “Se Minas não tiver viaturas mais modernas, bem equipadas e blindadas para enfrentar o confronto com a criminalidade, não vamos conseguir entregar tudo aquilo que é necessário. E é, por isso, que fico muito feliz de ver como nós temos construído, com base em parcerias, uma segurança que conversa com todos e faz com que Minas, cada vez mais, seja o estado reconhecido como mais seguro do país”, destacou.

Benefícios

O secretário Rogério Greco disse ainda que os novos veículos complementam o aparato de segurança do estado. “Nós temos um estado muito grande, com 853 municípios. E, ao lado da Polícia Rodoviária Federal, nossa co-irmã, que tem nos ajudado extremamente durante todas as nossas operações, vamos melhorar a segurança do estado”, reforçou.

A renovação vai beneficiar população de 51 municípios, além de milhares de pessoas que transitam pelas estradas mineiras todos os dias.

O investimento na aquisição dos veículos é da ordem de R$ 16,3 milhões, fruto de convênio celebrado entre a União, por intermédio da Superintendência de Polícia Rodoviária Federal em Minas, e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da PMMG.

Os veículos são do modelo Montana Premier 4×2 1.2 Turbo Flex e, como viaturas, dispõem de vários itens de série que proporcionarão ainda mais segurança aos militares em serviço. Destaca-se a implementação de blindagem no para-brisa.

Cidades contempladas

As cidades contempladas pela renovação da frota para patrulha rodoviária da PMMG são: Aimorés, Além Paraíba, Araguari, Araxá, Barbacena, Belo Horizonte, Bom Despacho, Cambuquira, Carangola, Caratinga, Carmo do Paranaíba, Conceição do Mato Dentro, Conselheiro Lafaiete, Conselheiro Pena, Coração de Jesus, Curvelo, Diamantina, Divinópolis, Dona Euzébia, Espera Feliz, Espinosa, Formiga, Frutal, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Ituiutaba, Iturama, Janaúba, Januária, Juiz de Fora, Lavras, Manga, Manhuaçu, Mantena, Mateus Leme, Mirabela, Montes Claros, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio, Salinas, São João del-Rey, São Lourenço, Taiobeiras, Teófilo Otoni, Tupaciguara, Ubá, Uberaba, Uberlândia e Varginha.

Operação Carnaval

A Polícia Militar Rodoviária lançou, também nesta terça, a operação Carnaval 2024, que vai ocorrer nos cerca de 30 mil quilômetros de rodovias estaduais e federais delegadas, em todo o território mineiro, no período de folia.

As ações serão preventivas e educativas, como forma de melhor orientar condutores para o trânsito seguro. A finalidade é diminuir a ocorrência de acidentes, preservando vidas.

Também serão realizadas operações com foco no combate aos crimes de trânsito, ao uso e tráfico de drogas, de armas e na recaptura de foragidos da Justiça. A operação Carnaval 2024 contará com o emprego de todo o esforço operacional disponível no período de pré-folia e de Carnaval, 24h por dia.

Balanço rodovias

Em janeiro deste ano, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), realizou cerca de 22,8 mil operações policiais nas rodovias estaduais e federais delegadas que resultaram em 3.123 prisões por embriaguez ao volante e em mais de 2 mil prisões/apreensões por crimes diversos, além da prisão de 165 foragidos da Justiça, recuperação de 195 veículos roubados, remoção de outros 5.746 veículos, e apreensão de 88 armas de fogo.

Entre as ações realizadas pela PMMG nas estradas estão o reforço do policiamento nos dias e horários de maior tráfego de veículos, principalmente em véspera e encerramento de feriados prolongados, o mapeamento dos principais trechos de rodovias, o foco nas abordagens qualificadas, a análise de inteligência e o uso de tecnologias modernas.