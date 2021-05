Secretaria de Saúde afirma que gestantes foram vacinadas com relatório médico

Nenhuma paciente apresentou qualquer evento adverso, como destaca

CARATINGA– A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recomendou a suspensão imediata do uso da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca/Fiocruz para mulheres gestantes. A orientação está em nota técnica emitida pela agência.

A orientação da Anvisa é que a indicação da bula da vacina AstraZeneca seja seguida pelo Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. A decisão é resultado do monitoramento de eventos adversos feito de forma constante sobre as vacinas contra a covid-19 em uso no país. A reportagem questionou à prefeitura se houve aplicação da primeira dose em gestantes do município, se tratando de profissionais da saúde e da segurança pública.

A reportagem questionou à prefeitura se houve aplicação do imunizante em gestantes de Caratinga, se tratando de profissionais de Saúde e da Segurança Pública. Em nota, o executivo disse que “a vacinação específica para gestantes com Comorbidades a partir dos 18 anos iniciaria nesta quarta-feira, mas, como na última segunda-feira, dia 10 de maio, a Anvisa suspendeu a vacinação das gestantes com a vacina da AstraZeneca, a vacinação no município também foi suspensa. Dentre o grupo de profissionais de saúde e força policial, já foram vacinadas gestantes com relatório médico indicando a vacinação e nenhuma paciente apresentou qualquer evento adverso”.