Secretaria de Educação abre inscrições para o processo de Movimentação de Pessoal

Servidores efetivos do Quadro do Magistério da rede estadual têm até o dia 30/4 para realizar as inscrições de remoção

DA REDAÇÃO – A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) inicia, nesta quinta-feira (4/4), as inscrições para o processo de Movimentação de Pessoal do segundo semestre de 2024, para os servidores efetivos do Quadro do Magistério da rede estadual de ensino.

A oportunidade é aberta a todos os servidores que tenham interesse em realizar pedidos de movimentação, incluindo as modalidades de remoção regional, estadual e por permuta.

As inscrições podem ser realizadas até às 17h do dia 30/4, por meio do site do Sistema de Movimentação da SEE/MG.

Podem participar do processo os servidores das seguintes carreiras: Analista Educacional/Inspetor Escolar (ANE/IE), Especialista em Educação Básica (EEB) e Professor de Educação Básica (PEB).

Remoção estadual e regional

A remoção em nível regional ocorre entre municípios que fazem parte das Superintendências Regionais de Ensino (SREs).

Os servidores devem indicar até três municípios dentro da jurisdição da SRE de lotação para concorrer aos cargos vagos correspondentes ao cargo/componente curricular que ocupam.

Já na remoção em nível estadual, o servidor concorre a vagas em SREs diferentes da sua de atuação.

Para isso, também deve indicar até três municípios, de qualquer uma das 47 SREs, para concorrer aos cargos vagos correspondentes ao cargo/componente curricular que ocupam.

Remoção por permuta

O Banco de Permuta para a remoção possibilita que os servidores com interesses em comum visualizem-se por meio do Sistema de Movimentação e manifestem interesse na vaga que desejarem.

O processo ocorre em duas etapas distintas e é possível acompanhar o status da solicitação, permitindo verificar se a opção foi aceita ou recusada.

Na primeira etapa, os servidores devem se cadastrar em um banco de dados, indicando até três municípios de interesse.

O cadastro no banco estará aberto a partir desta quinta-feira (4/4), até às 17h do dia 16/4. Somente servidores que se cadastrarem nesse período poderão participar da etapa seguinte do processo.

Já na segunda etapa, que se inicia às 10h do dia 17/4 e se encerra às 17h do dia 30/4, os servidores cadastrados no banco de dados poderão visualizar todas as vagas compatíveis com o interesse declarado.

Cronograma

O cronograma com as datas de inscrição estará disponível no Sistema de Movimentação para consulta dos servidores interessados.

As datas das demais etapas do processamento serão divulgadas oportunamente pela SEE.