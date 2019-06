Sebrae Minas promove curso sobre liderança coach em Caratinga

Voltada a empresários e gestores, capacitação terá início no dia 25 de junho, em Caratinga

CARATINGA – De 25 a 28 de junho e de 9 a 12 de julho, o Sebrae Minas promove, em Caratinga, o curso Líder Coach. A capacitação, que utiliza uma metodologia de ponta para a formação de líderes, tem como objetivo desenvolver equipes de alta performance. As atividades ocorrem no Ponto de Atendimento do Sebrae e as inscrições devem ser feitas até o dia 19 de junho, pessoalmente ou pelo telefone 0800 570 0800. “O curso utiliza técnicas de coaching, como ferramenta de desenvolvimento pessoal e profissional. Uma oportunidade para empreendedores de Caratinga e região se qualificarem”, ressalta o analista do Sebrae Minas, Ladislau Pereira Júnior.

O primeiro workshop será entre os dias 25 e 28 de junho e o segundo, de 9 a 12 de julho. São 32 horas de curso, com capacitação em sala de aula e quatro horas de consultorias individuais para as empresas, com atividades de prática e apoio. Durante as atividades teóricas serão apresentadas técnicas e ferramentas, bem como o compartilhamento de boas práticas de gestão e de desenvolvimento de equipes. Já as sessões individuais de coaching são o destaque do curso, pois irão orientar os participantes quanto ao seu perfil e ao seu negócio.

A estratégia de abordagem do curso Líder Coach é baseada no desenvolvimento de habilidades e no uso de ferramentas que possibilitam a atuação direta do participante no desenvolvimento individual dos colaboradores de uma empresa. A partir da sua aplicação, é possível acelerar o desenvolvimento dos negócios. A ideia é orientar o empresário a desenvolver sua equipe de colaboradores, utilizando técnicas e ferramentas de liderança capazes de promover o engajamento coletivo na busca dos resultados desejados.

Serviço

1º Workshop: 25 a 28 de Junho – Das 18h às 22h

2º Workshop: 09 a 12 de Julho – 18h às 22h

Os horários e datas das sessões individuais de Coach serão definidos entre o consultor e a turma.

Local: Centro Administrativo – SICOOB CREDCOOPER (Praça Getúlio Vargas, 82 – Centro, Caratinga)

Inscrições: até 19/06/2019 no Ponto de Atendimento do Sebrae em Caratinga ou no site do Sebrae Minas:

https://loja.sebraemg.com.br/detalhe/5405269a-d282-411e-ada3-b527ed3a8d46/curso-lider-coach-liderando-para-alta-perfomance-(curso-com-consultoria)