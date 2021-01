Saiba quais bairros serão atingidos por nova tarifa da Copasa

Mudanças para imóveis que terão esgoto coletado e tratado

CARATINGA- A Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) concedeu coletiva de imprensa sobre a mudança do patamar tarifário para clientes de seis bairros de Caratinga, em relação ao tratamento de esgoto, sendo 100% do valor da fatura de água.

De acordo com a Copasa, com a finalização de mais uma etapa das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário, os moradores que não pagavam pela captação e tratamento de esgoto, e passarão a pagar são de parte dos bairros Salatiel, Esplanada e Centro; bem como do Santa Zita, Limoeiro e Floresta, em sua totalidade.

O gerente regional Caratinga, Ricardo Orsini destacou que pela resolução vigente, aplicam-se dois tipos de tarifas: EDC – Esgotamento Dinâmico com Coleta e EDT – Esgotamento Dinâmico com Coleta e Tratamento. “Esse mês de dezembro, para nossa satisfação, vimos a possibilidade da conclusão das obras do sistema de esgotamento sanitário. Uma obra que foi feita em etapas, então aqueles imóveis cujo os esgotos estavam sendo direcionados para a estação de tratamento, na ocasião já foram colocados com a tarifa EDT. Em Caratinga, cobramos as duas tarifas, EDC, para imóveis que ainda não conseguimos tratar e outros que já cobramos o EDT, pois estamos conseguindo tratar o esgoto. Ainda tem o terceiro tipo de imóvel que não conseguimos nem captar e por conta de não prestarmos os serviços, também não cobramos o esgoto”.

Ricardo ainda comentou a respeito do comunicado que foi destinado a alguns usuários tratando da mudança da tarifa. Ele acredita que houve um erro na interpretação por parte de algumas pessoas. “Com a conclusão desta última etapa, conseguimos finalizar, colocando quase que 100% dos imóveis hoje de Caratinga com o esgoto tratado. E surgiu essa polêmica, distribuímos um panfleto de casa em casa, para as pessoas que estavam impactadas com essa nova situação. Para nossa surpresa, isso parece que ficou mal entendido diante da população. Essa nova taxa será cobrada apenas das pessoas que já a partir de março conseguiremos tratar o esgoto daquela casa, por conta disso vamos mudar o patamar. Paga 25% e vai pagar 100%”.

Questionado se a Copasa considera como “abusivo” fazer esta cobrança neste momento de crise financeira provocado pela pandemia, o gerente disse que 75% de Caratinga já paga essa taxa pelo serviço prestado. “Então, a Copasa está fazendo Justiça inclusive para as outras pessoas. Estamos complementando o serviço, então por isso ela vai pagar pelo que está sendo realizado para ela. O ônus maior é o de não tratar e essa conta a Copasa tinha com a cidade de Caratinga. Então, a taxa de esgoto é sempre calculada de acordo com o que se gasta de água. Se você gasta R$ 10 de água, quando você tem só o esgoto coletado gasta R$ 12,50 (25% da taxa de água). Quando você tem o seu esgoto tratado é 100% da taxa de água. Se paga R$ 10 de água, sua taxa vai ficar em R$ 20”.

Por fim, Ricardo Orsini frisou que para clientes residenciais com renda per capita mensal familiar menor ou igual a meio salário-mínimo, poderão ser inscritos na tarifa social da Copasa. Basta apresentar a folha resumo emitida pelo CRAS da Prefeitura Municipal em um dos canais de atendimento da Companhia.