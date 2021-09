Saiba comorbidades incluídas como prioritárias para vacinação de adolescentes contra a covid-19

Imunização teve início nesta segunda-feira (13) e inclui gestantes, puérperas e pessoas com deficiência

CARATINGA- A Secretaria de Saúde deu início à vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, que possuem comorbidades de acordo com a Deliberação Estadual; gestantes, puérperas e pessoas com deficiência.

A imunização contra a covid-19 que teve início nesta segunda-feira (13) segue nas unidades de saúde dos bairros Santa Cruz, Santa Zita, Limoeiro e Santo Antônio, além da Unidade V que fica na Praça da Estação, nos horários de 8h às 10h30 e 13h às 16h.

Os adolescentes com comorbidades devem levar um relatório ou prescrição médica de acordo a Deliberação das comorbidades incluídas como prioritárias para a vacinação contra a covid-19, que segue nesta reportagem.

BOX:

MAIS DOSES

O município de Caratinga recebeu mais 510 doses da Pfizer (D1 + D2) referentes à 48ª remessa do Estado. Municípios da região também foram contemplados sendo, alguns deles, também com doses do Butantan, da 49ª remessa.

PERCENTUAL ATENDIDO PARA VACINAÇÃO – Todo Estado MG PERCENTUAL NÃO VACINADO – Todo Estado MG 48ª REMESSA (SESMG) A VACINAR URS CODIGO MUNICÍPIO MUNICÍPIOS PFIZER D1 + D2 Coronel Fabriciano 310780 Bom Jesus do Galho 102 Coronel Fabriciano 311340 Caratinga 510 Coronel Fabriciano 312000 Córrego Novo 30 Coronel Fabriciano 312385 Entre Folhas 90 Coronel Fabriciano 313055 Imbé de Minas 108 Coronel Fabriciano 313090 Inhapim 378 Coronel Fabriciano 315015 Piedade de Caratinga 126 Coronel Fabriciano 315053 Pingo-d’Água 90 Coronel Fabriciano 315725 Santa Bárbara do Leste 126 Coronel Fabriciano 315935 Santa Rita de Minas 114 Coronel Fabriciano 316095 São Domingos das Dores 96 Coronel Fabriciano 316447 São Sebastião do Anta 108 Coronel Fabriciano 317005 Ubaporanga 192 Coronel Fabriciano 317057 Vargem Alegre 108