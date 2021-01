Rodrigo Pacheco assegura mais de R$ 200 mil para compra de ônibus escolar em Caratinga

DA REDAÇÃO – Mesmo em tempos de crise econômica, provocada pela pandemia do coronavírus, o senador Rodrigo Pacheco, líder do Democratas, assegurou, nesta segunda-feira (28), R$ 214 mil para a compra de ônibus escolar para o município de Caratinga. O valor, que já está na conta da prefeitura, refere-se ao recurso extra do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e foi indicado por Pacheco para facilitar o deslocamento dos estudantes da cidade até a escola.

Segundo o parlamentar, o transporte será primordial não somente por garantir o acesso dos estudantes a uma educação de mais qualidade como diminuir o tempo do trajeto que dezenas de estudantes enfrentam, todos os dias, para assistir às aulas. “É preciso incentivar o jovem a estudar desde o momento em que ele sai de casa e, diminuir o tempo desse trajeto, é essencial para que esses alunos cheguem à escola mais descansados. Os desafios são muitos, vivemos um momento de crise aguda no Brasil, mas, mesmo assim, estamos conseguindo, fruto de nossos esforços, buscar recursos e honrar os compromissos com os municípios mineiros”, afirmou o líder do Democratas.

Ainda de acordo com o senador, seu esforço pela liberação de verba para Caratinga deve-se, principalmente, ao compromisso que assumiu de lutar pela melhoria da educação pública de Minas Gerais. Rodrigo Pacheco voltou a ressaltar a necessidade da união de forças para que as reivindicações das prefeituras mineiras sejam atendidas e para que o estado volte a crescer. “Os problemas são muitos, mas, com a união de todos, iremos conseguir fazer com que Minas volte a ocupar o lugar que sempre mereceu”, frisou o parlamentar.