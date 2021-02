Reunião em Santa Bárbara do Leste aborda a destinação do Imposto de Renda

Durante o encontro, foi incentivada à destinação do imposto ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Na manhã da última sexta-feira (19), a Secretaria Municipal de Assistência Social, com apoio da Prefeitura, promoveu uma reunião entre membros da Receita Federal e alguns representantes do comércio e da comunidade santa-barbarense.

Durante o encontro, a assistente técnica da Receita Federal, Maria da Consolação, apresentou aos participantes a “Campanha de conscientização sobre a destinação do Imposto de Renda ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso”.

Através dessa Campanha, o cidadão que tiver interesse pode, no ato da Declaração de Imposto de Renda, destinar parte do valor que é retido pela Receita Federal para ser utilizado em Programas Sociais que beneficiem Crianças, Adolescentes e Idosos do município. Do valor que é pago à Receita Federal, 3% podem ser destinados para o Fundo da Criança e do Adolescente e 3% para o Fundo do Idoso.

Ainda segundo a técnica da Receita Federal, quem desejar fazer essa destinação não terá nenhum ônus, pois o valor destinado ao Fundo da Criança e do Adolescente e ao Fundo do Idoso refere-se ao valor que já é retido normalmente pela Receita Federal. Maria da Consolação destacou que, dessa forma, os cidadãos estarão otimizando a utilização de recursos e contribuindo diretamente para causas sociais no município.

De acordo com a secretária municipal de Assistência Social, Karlita Berto Corrêa, os valores destinados serão geridos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é o responsável por selecionar projetos que podem ser contemplados com o recurso.

Assessoria de Comunicação