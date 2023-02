Retomada de obras dos hospitais regionais prevê mais de 1,4 mil novos leitos e 6,7 milhões de mineiros beneficiados

Alocação de recursos está direcionada para seis unidades hospitalares, com duas ordens de início já assinadas em Divinópolis e Teófilo Otoni

DA REDAÇÃO – Com a assinatura da ordem de início das obras do Hospital Regional de Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, na última sexta-feira (10), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) dá continuidade ao projeto de ampliação de leitos hospitalares para desafogar os grandes centros e melhorar a rede de assistência no interior.

A operacionalização do projeto teve início em 2007, mas as obras foram paralisadas ao longo dos anos. Já em 2022, o Governo de Minas priorizou a retomada dessas construções e utilizou, como critério para definir os projetos a serem reassumidos, o alto percentual de execução de obras. Dessa forma, a alocação de recursos foi direcionada para a conclusão de seis hospitais localizados em Governador Valadares, Teófilo Otoni, Divinópolis, Sete Lagoas, Conselheiro Lafaiete e Juiz de Fora.

Além da unidade de Divinópolis, a de Teófilo Otoni também já teve assinada a ordem de início das obras, em outubro de 2022. As demais estão em fase de licitação. A previsão de entrega de cada construção é de até dois anos após a assinatura da ordem de início da obra.

O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, o médico Fábio Baccheretti, destaca que o Governo de Minas tem feito esforços não só para diminuir os vazios assistenciais, mas também para qualificar os serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS-MG).

“Por isso, a entrega desses hospitais regionais será uma importante conquista para a saúde pública em Minas e, certamente, representará um grande legado para a população daquelas regiões”, afirma.

A conclusão dos seis hospitais resultará na implantação de 1.451 novos leitos no estado, divididos de acordo com a necessidade assistencial de cada região, entre leito geral, UTI adulto, UTI pediátrica, isolado, coronariano e semi-intensivo. Estima-se que mais de 6,7 milhões de pessoas serão beneficiadas.

Recursos

A fonte de recursos para a conclusão das obras dos seis hospitais regionais é oriunda do Acordo Judicial feito pelo Governo de Minas com a mineradora Vale, com intermediação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Ministério Público, entre outros órgãos, após a tragédia em Brumadinho. O valor total dos investimentos gira em torno de R$ 985 milhões. Já o Hospital Regional de Governador Valadares será contemplado com recursos do acordo firmado com a Samarco, em decorrência do desastre ambiental ocorrido em Mariana, em 2015.

Confira, a seguir, o detalhamento referente a cada hospital regional: