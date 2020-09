Retirada de radares no perímetro urbano

Dnit afirma que está cumprindo acordo judicial homologado em julho de 2019

CARATINGA- Os condutores de Caratinga têm observado a retirada de radares do perímetro urbano da BR-116, desde a última semana. Os pontos são considerados críticos para a ocorrência de acidentes na cidade.

O DIÁRIO procurou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e questionou a respeito da desinstalação dos equipamentos. Por meio de nota, o Departamento se limitou a dizer que sobre os radares em rodovias federais sob sua gestão, “a Autarquia está cumprindo o acordo judicial homologado em julho de 2019 pela Justiça Federal para a instalação de 1.140 radares eletrônicos em todo o território Nacional, visando o controle de velocidade em faixas de tráfego com criticidade ‘média’, ‘alta’ e ‘muito alta’”.

O Dnit ainda disse que os equipamentos são instalados após a aprovação dos projetos e, depois da instalação, passam por aferição do Inmetro. Somente após esse processo, iniciam a operação, efetivamente.

Ainda encaminhou uma lista sobre a situação de radares de acordo com o acordo judicial. No documento constam equipamentos na BR-116 em Caratinga no lote 23, sendo controladores eletrônicos de velocidade nos kms 520,450/527,290/529,400; e redutores eletrônicos de velocidade nos kms 526,500/526,550/526,900/526,980/527,800/527,900 e 528,800. Em todos os casos, aguarda-se assinatura de contrato.

OPINIÃO

O DIÁRIO DE CARATINGA fez uma enquete em suas redes sociais, questionando aos internautas o que eles pensam a respeito dos radares. As opiniões foram diversas, dentre elas: “Uma péssima ideia”. “Ótimo. Me sinto menos roubado”. “Errado, se for tirar os radares têm que colocar semáforos em cruzamentos, igual alguns lugares”. “Burrice”. “Vão aumentar muito os acidentes e mortes”, “Péssimo gesto” e “Agora voltará as mortes neste trecho”.