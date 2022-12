Café com os Agricultores é sucesso em Santa Bárbara do Leste

SANTA BÁRBARA DO LESTE- Na última sexta-feira (2), o Governo Municipal promoveu uma grande festa, o 5º Café com os Agricultores de Santa Bárbara do Leste. Centenas de pessoas participaram do evento, que foi marcado por muita interação, alegria, reencontros e homenagens. Além disso, comerciantes da cidade e região doaram dezenas de prêmios para serem sorteados, garantindo a alegria do público presente.

De acordo com a prefeita Wilma Pereira, o Café com os Agricultores já se tornou uma tradição no município. Para ela, esse evento representa uma forma de reencontrar os agricultores em um mesmo espaço, podendo assim, homenagear esses profissionais que são tão importantes para a história e para a economia do município. Wilma destaca ainda o orgulho que sente desses profissionais, que, com dedicação, trabalho sério e honestidade, sempre elevam o nome de Santa Bárbara do Leste.

A vice-prefeita Beth Leles agradeceu aos agricultores por, mais uma vez, participarem ativamente do evento. Beth destacou o empenho da prefeita Wilma Pereira e de toda a equipe da Prefeitura para garantir que cada agricultor se sinta sempre valorizado e prestigiado.

O coordenador técnico da Emater, Sebastião Jorge, agradeceu a prefeitura pela parceria com a Emater e por reconhecer a importância dos agricultores. Para ele, a administração pública de Santa Bárbara do Leste sempre se destaca quando o assunto é agricultura e valorização do trabalhador rural.

Para o secretário Municipal de Agricultura, Célio Maia, é muito gratificante estar na presença dos agricultores, pois são eles que ajudam a fortalecer o município. Célio destaca ainda a alegria que sente por também ser um agricultor de Santa Bárbara do Leste.

Representando a Câmara, o vereador Ni dos Ferreiras parabenizou a prefeita Wilma Pereira pela linda festa e parabenizou aos agricultores, que sempre marcam presença com alegria no evento.

A gerente do Sicoob Credcooper em Santa Bárbara do Leste, Cristiane Faria falou em nome dos apoiadores do evento. Cristiane destacou que o Sicoob sempre está presente no Café com os Agricultores de Santa Bárbara do Leste, pois essa é uma forma de valorizar esses profissionais, que merecem ser tratados com muito respeito e admiração.

E tem mais…

Durante o Café com o Agricultor, foram apresentados os campeões do 5º Concurso de Qualidade dos Cafés de Santa Bárbara do Leste. Neste ano, cinco pessoas se destacaram, sendo:

– Em terceiro lugar no concurso ficaram: Ronaldo Evangelista e José Carlos dos Santos, produtores do Córrego do Laje

– Em segundo lugar ficaram: Robinho Vicente, Wagno Geraldo e Jonathas Gomes Eller, todos do Córrego do Laje

– E o grande campeão do 5º Concurso de Qualidade de Cafés de Santa Bárbara do Leste foi o produtor Reginaldo Gomes da Silva, que também é morador e produtor do Córrego do Lage.

Reginaldo comemorou muito a vitória e recebeu o troféu das mãos da Prefeita Wilma Pereira. Além disso, o campeão ganhou uma TV 43 polegadas e um cheque no valor de 1000 reais, prêmios doados por comerciantes que apoiam e patrocinam o evento.

A prefeita Wilma Pereira parabenizou a todos os 33 participantes do Concurso. Wilma destacou ainda que Santa Bárbara do Leste tem café da mais alta qualidade e que esse fato merece ser reconhecido e é motivo de grande orgulho para todos.

Como funcionou o Concurso?

O Concurso de Qualidade dos Cafés segue um padrão de avaliação, ou seja, cada agricultor envia uma única amostra, que é utilizada para concorrência no âmbito Estadual, Regional e Municipal de qualidade dos cafés. As amostras enviadas pelos agricultores recebem as notas de avaliadores competentes. De acordo com essas notas foi possível saber quem ficou com a melhor classificação e assim, foi apresentado o campeão da etapa municipal do Concurso de Qualidade dos Cafés.

Neste ano, 33 produtores de Santa Bárbara enviaram amostras para participarem do Concurso de Qualidade dos Cafés do Estado de Minas Gerais e, com essas amostras, eles participaram também do Concurso realizado em Santa Bárbara do Leste. Segundo a Extensionista da Emater Local, Daniele Neves, as amostras foram analisadas nos meses de setembro, outubro e novembro por profissionais independentes especializados, designados pelo Estado, e, após toda a avaliação, o café produzido por Reginaldo Gomes se destacou, conferindo a ele o título de campeão do 5º Concurso de Qualidade dos Cafés de Santa Bárbara do Leste. Ainda de acordo com Daniele, em breve, Reginaldo terá seu café disputando também a etapa regional do Concurso e a expectativa é de que venham mais notícias boas por aí.