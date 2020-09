Região registra maior taxa de letalidade da macrorregião Vale do Aço

Índice é calculado pelo número de óbitos em comparação com a quantidade de casos confirmados de coronavírus

CARATINGA- Conforme dados do boletim do último Boletim Especial da regional de saúde de Coronel Fabriciano, dados observados até o dia 9 de setembro apontam a microrregião de Caratinga com a maior taxa de letalidade da macrorregião Vale do Aço. O índice é calculado pelo número de óbitos em comparação com a quantidade de casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus.

A evolução da taxa demonstra um percentual médio, considerando os meses de maio a setembro (parcialmente), de 2,8% na microrregião de Caratinga. Enquanto isso, Coronel Fabriciano/Timóteo (2,5%) e Ipatinga (2%). A macrorregião tem a taxa de 2,3%.

Caratinga registrou o primeiro óbito no mês de junho, naquele a mês a taxa de letalidade foi de 5,1%. O percentual reduziu em julho para 3,2% e seguiu decrescente até o mês de agosto. Em setembro, até a compilação dos dados, a taxa estava em 2,6%.

No dia 8 de setembro, a macrorregião de Saúde do Vale do aço chegou a 18.410 casos confirmados de Covid-19. A média móvel dos últimos 14 dias era de 166 e nos últimos 7 dias de 130 casos por dia, uma queda média de 36 casos por dia. Também foi registrada a 416ª morte por Covid-19. A primeira morte na macro ocorreu no dia 18 de maio e o registro de 100 óbitos foi alcançado no dia 30 de junho. Em relação à média móvel dos últimos 14 dias observamos uma queda de 3,4 para 2 óbitos por dia.

Por município, a taxa de letalidade em Caratinga foi de 3%. A maior taxa registrada é de São Domingos das Dores (7,1%).

