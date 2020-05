Rede municipal de ensino terá Regime de Estudo não Presencial

CARATINGA- O prefeito Welington Moreira assinou decreto autorizando o retorno de todas as atividades nas escolas da Rede Municipal de Educação por meio da oferta de Regime Especial de Atividades Não Presenciais.

Participarão alunos do Ensino Fundamental, nas escolas municipais da Rede Pública de Educação Básica, durante o período de emergência e de implementação das medidas de prevenção ao contágio e enfrentamento da pandemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (COVID-19), para cumprimento da carga horária mínima exigida.

Conforme o documento, o Regime Especial de Atividades Não Presenciais a ser estabelecido por Portaria pela Secretaria Municipal de Educação, deverá “constituir-se de procedimentos específicos, meios e formas de organização das atividades escolares obrigatórias destinadas ao cumprimento das horas letivas legalmente estabelecidas, à garantia das aprendizagens dos estudantes e ao cumprimento das Propostas Pedagógicas, nos níveis e modalidades de ensino ofertadas pelas escolas municipais”.

A Secretaria Municipal de Educação irá regulamentar as atividades, devendo ser observadas as diretrizes de proteção à disseminação do Coronavírus (COVID19). Até o fechamento dessa edição, a prefeitura ainda não havia dado detalhes do funcionamento destas aulas online, nem quais serão as estratégias para alcançar aqueles alunos que não têm acesso à internet.