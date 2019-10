Rede Doctum promove concurso cultural pelo Dia do Professor

O concurso é exclusivo para alunos da instituição e vai até o dia 14 de outubro

CARATINGA – O que seria dos professores sem os alunos e vice-versa? Para comemorar o Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro, a Rede Doctum preparou um concurso cultural que irá fortalecer a atuação desse profissional e premiar alunos e professores da instituição.

O concurso é exclusivo para alunos da instituição. Para participar, o estudante deverá publicar na rede social Instagram uma selfie com seu professor e completar a frase: “Meu professor me inspira porque…”. Os dois autores do conjunto de foto e frase mais criativos e os professores que participarem das selfies ganharão como prêmio um kindle cada um.

Poderão participar deste concurso todas as pessoas físicas, residentes e domiciliadas em território nacional, que estejam regularmente matriculadas e frequentando as aulas em uma das unidades da Rede de Ensino Doctum, sendo, portanto, aluno(a) da instituição.

Para participar, todos os interessados deverão, até às 23h59min do dia 14 de outubro, realizar a postagem da foto. O participante também deverá seguir o perfil @rededoctum na rede social Instagram, marcar um amigo na postagem e deixar o perfil no modo público.

Só serão considerados inscritos na promoção os conteúdos postados (fotos) que estiverem marcados com a hashtag #DiaDoProfessorDoctum. Cada participante pode inscrever neste concurso com quantas fotos desejar. No entanto, somente um conjunto de foto e frase de cada participante poderá figurar entre os vencedores.

Todas as fotos participantes desse concurso serão objeto de uma análise, realizada no sentido de garantir que não haja nenhum conteúdo contrário à moral ou ofensas ao nome ou moral de qualquer pessoa. Uma comissão julgadora fará a seleção dos vencedores, com base em critérios de criatividade e originalidade.