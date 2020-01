Rede Doctum promove campanha de arrecadação para auxiliar vítimas das chuvas

Unidades da instituição recebem donativos em MG e ES

CARATINGA – As chuvas que atingiram os estados de Minas Gerais e Espírito Santo têm provocado estragos e prejuízos para muitas pessoas, que tiveram suas casas invadidas pelas águas. Para atender as situações de vulnerabilidade que ocorrem devido às chuvas intensas, a Rede de Ensino Doctum iniciou, no sábado, 25, uma campanha de arrecadação de donativos.

Entre os itens que estão sendo arrecadados estão roupas em bom estado, alimentos não perecíveis e água mineral. Também podem ser doados material de limpeza e itens de higiene pessoal. As doações serão destinadas às famílias dos atingidos pelas fortes chuvas em várias cidades de Minas Gerais e Espírito Santo. Em nota, a instituição afirma que “se solidariza com todas as pessoas e cidades atingidas, e presta apoio aos colaboradores que tiveram perdas em virtude das chuvas”.

Conheça os pontos de arrecadação em diferentes cidades:

Caratinga

Unidade Doctum: Rua João Pinheiro, 147, Centro

Escola Líber: Rua João Pinheiro, 147, Centro

Teófilo Otoni

Campus Unidoctum: Rua Gustavo Leonardo, 1127, São Jacinto

Campus II: Rua Dr. Manoel Esteves, Centro

Juiz de Fora

Unidade Dom Orione: Av. Eugênio do Nascimento, s/n, Dom Bosco

Ipatinga

Unidade Doctum: Rua Potiguar, 150, Iguaçu

Vitória (ES)

Unidade Doctum: Rua Joaquim Leopoldino Lopes, 230, Consolação

Guarapari (ES)

Unidade Doctum: Rod. Jones dos Santos Neves, 3083, Muquiçaba

Vila Velha (ES)

Unidade Doctum: Rua Lúcio Bacelar, 490, Praia da Costa

Serra (ES)

Unidade Doctum: Rua I D, 80, Civit II