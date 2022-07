Rede de Notícias do Sindjori MG www.sindijorimg.com.br

Minas Láctea espera 12 mil visitantes

Cerca de 12 mil visitantes são esperados no Minas Láctea 2022, que começa nesta terça e prossegue até quinta-feira, 14, com atrações no Expominas e no Instituto de Laticínios Cândido Tostes, em Juiz de Fora. A programação inclui Congresso Nacional de Laticínios; Semana do Laticinista; Concurso Nacional de Produtos Lácteos; Exposição de Máquinas, Equipamentos, Embalagens e Insumos para a Indústria Laticinista (Expomaq), com expectativa de movimentar R$ 220 milhões em negócios; além da 46ª Exposição de Produtos Lácteos (Expolac). As duas exposições ficam abertas gratuitamente ao público nos três dias de evento, no Expominas, situado no km 790 da BR-040, na altura do trevo de Torreões, Zona Norte. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Samu Macro Noroeste será ativado

No mesmo dia em que oficializou o convênio para ampliar o Hospital Regional Antônio Dias, o secretário de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, lançou o Samu 192 Macro Noroeste. Patos de Minas, base principal do serviço, sediará a Central de Regulação e terá cinco ambulâncias, sendo duas de suporte avançado e três de suporte básico. A macrorregião soma mais de 700 mil habitantes, e o objetivo é que, com a regionalização do Samu, seja menor o tempo de resposta às emergências dos 33 municípios que a compõem. A gestão fica a cargo do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência e Emergência da Região Ampliada Noroeste. (Folha Patense)

Operação investiga agiotagem

A Polícia Civil juntamente com o Ministério Público em Araguari, através da 1ª Promotoria cumpriram oito Mandados de Busca e Apreensão expedidos pelo Poder Judiciário, na competência da Operação Allepo. A ação consiste em investigar uma organização criminosa suspeita de praticar crimes de falsidade ideológica, estelionato, extorsão, agiotagem, dentre outros; movimentando cerca de R$10 milhões em dois anos. O MPMG divulgou que esses crimes eram efetivados através de simulação de vendas por vários meios, como: maquininha de cartão, empréstimo em dinheiro, abertura de contas e empréstimos bancários. (Gazeta do Triângulo – Araguari)

Projeto ‘Mulher Livre da Violência’’

A Prefeitura de Ataleia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, iniciou mais uma edição do projeto Mulher Livre da Violência. O objetivo da organização é fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher, por meio de ações de protagonismo feminino. As participantes recebem treinamento de costura artesanal. O projeto “Mulher Livre da Violência”, premiado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública com o selo de Práticas Inovadoras, é coordenado pela cabo Juliana Lemes, da Polícia Militar (PM). Em Ataleia, o projeto é ministrado com apoio da facilitadora Gina Lopes. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Projeto vai ser apresentado na Amams

O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior, está sendo aguardado em Montes Claros nesta quarta-feira, 13, para participar de encontro com prefeitos e prefeitas, promotores, procuradores jurídicos municipais e autoridades locais. O evento será no auditório da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams) e terá como objetivo a apresentação do Centro de Autocomposição de Conflitos e Segurança Jurídica do Ministério Público de Minas Gerais, o Compor. A finalidade do Compor é de implementar, adotar e incentivar métodos de autocomposição, como a negociação, a mediação, a conciliação, as práticas restaurativas e as convenções processuais. (Jornal de Notícias – Montes Claros)

Museu Casa dos Contos reaberto

Com uma programação diversa, a histórica Ouro Preto celebra 311 anos. Fazendo parte dos eventos comemorativos, está a reabertura do Museu Casa dos Contos, onde está localizada a Biblioteca Luiz Camilo de Oliveira Netto, composta por mais de 2 mil exemplares raros. De acordo com o diretor do Museu Casa dos Contos, Leonardo Lopes, “A reabertura possibilita o acesso da população à cultura, à educação e à arte, por meio da visita a um local público cheio de história e de belíssima arquitetura”. (O Liberal – Ouro Preto)

Reforma do Observatório tem edital

A reforma do Observatório Astronômico teve edital lançado visando à contratação de empresa para execução das obras. As propostas serão avaliadas no próximo dia 26 de julho, às 13h, na Secretaria de Obras. O valor estimado para execução do objeto é de R$330.317,53 e o prazo para execução dos serviços é de 150 dias, a contar da emissão da Ordem de Serviço pela Secretaria Municipal de Projetos e Obras Públicas. Uma parceria entre prefeitura e Universidade Federal de Alfenas (Unifal), campus Poços de Caldas, aguarda há 13 anos para sair do papel e recuperar o imóvel que abriga o Observatório Astronômico localizado no alto da serra São Domingos. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)