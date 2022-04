Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Unimontes busca novos avanços

Com investimentos históricos no valor de R$ 71 milhões em 2021, a Unimontes reforça o canal de diálogo com o Governo do Estado de Minas Gerais em busca de novos avanços, investimentos e melhorias da infraestrutura. Em audiência com o governador Romeu Zema, em Belo Horizonte, o reitor Antonio Alvimar Souza, acompanhado da Vice-reitora, Ilva Ruas de Abreu, ampliou o diálogo com o Governo e reforçou demandas da instituição, enfatizando a necessidade de ampliar o atendimento às demandas reprimidas por décadas. O governador destacou a importância da Unimontes nos cenários estadual e nacional e reforçou o compromisso de investir mais na instituição. (Gazeta Norte-Mineira – Montes Claros)

Prefeitura recupera Uninorte

Um espaço mais amplo, revitalizado e repleto de cores. Os moradores do Setor Norte da cidade contam com serviços de saúde básicos em uma estrutura nova e acolhedora. A Prefeitura de Araxá reinaugurou a Unidade Básica de Saúde Norte (Uninorte), no bairro Urciano Lemos. A obra teve um investimento de R$ 1.491.772,01, com serviços de reforma, troca de telhado, pintura geral, novos pisos, portas e revestimento, restauração da parte hidráulica e elétrica, além de adaptação de acessibilidade em todo o prédio. (Correio de Araxá – Araxá)

Festival de doces em São Lourenço

Os apaixonados por doces mineiros já têm um destino certo para visitar durante o mês de junho. A cidade de São Lourenço irá sediar a 4ª edição do “Doces Minas – Festival Mineiro de Doces”, entre os dias 16 e 19 de junho. Durante os três dias do evento, o público poderá aprender e degustar receitas especiais em aulas gastronômicas, no espaço “Quitandas de Minas”, ou ainda participar da prosa na beira do tacho de cobre, vivenciando a produção de doce artesanal. A programação contará também com apresentações musicais, gratuitas e abertas ao público. (Jornal Panorama – Baependi)

Justiça reduz tarifa de esgoto

O Governo Municipal de Congonhas comemorou a decisão judicial em favor da Prefeitura que vai beneficiar toda população da cidade: a redução da tarifa de esgoto cobrada pela Copasa de 74% para 50%. “Desde o primeiro momento o governo entendeu que a cobrança era injusta e não ficou inerte. Nos reunimos com a diretoria da empresa, analisamos toda a situação e agimos em defesa do cidadão. Esta decisão vai beneficiar todos os congonhenses até que o serviço seja devidamente prestado de forma integral”, comentou o prefeito Cláudio Antônio de Souza. (Correio Online – Conselheiro Lafaiete)

Prefeitura lança o ‘APP Formiga’

A Prefeitura de Formiga lançou o aplicativo de atendimento à população e modernização da gestão pública: o ‘APP Formiga’, com o objetivo de estreitar o relacionamento e facilitar o atendimento entre a população e a gestão municipal. O lançamento foi realizado no Centro de Eventos ACIF/CDL e contou com a presença do prefeito Eugênio Vilela, da vice-prefeita, Adriana Prado, secretários municipais, representantes da Polícia Militar, Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros e parte da imprensa. De acordo com o diretor executivo do App Cidades, Rodrigo Comitante Leão, o aplicativo foi feito pensando exclusivamente no cidadão formiguense. (Últimas Notícias – Formiga)

Hospital celebra 57 anos

No mês de maio, o Hospital Márcio Cunha (HMC), administrado pela Fundação São Francisco Xavier, entidade beneficente de assistência social, completa 57 anos. O HMC é referência em atendimento de excelência para 35 municípios do leste de Minas Gerais, que somam cerca de 840 mil habitantes. Sua experiência e know-how tornam a instituição uma das principais referências no estado e no país. (Diário do Aço – Ipatinga)

Hospital terá o obras retomadas

A Câmara Municipal de Juiz de Fora aprovou um projeto de lei que permitirá a dação ao Estado do terreno e das estruturas já construídas do Hospital Regional. A proposta é de autoria do Poder Executivo e atende a uma exigência colocada pelo Governo de Minas como necessária para a retomada das obras do aparelho de saúde que vem sendo erguido no Bairro São Dimas, na Zona Norte, desde 2010. O texto iniciou tramitação há um mês e foi discutido em caráter de urgência a pedido da Prefeitura. O texto segue agora para a sanção da prefeita Margarida Salomão. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora).

Autoteste na Festa do Trabalhador

A equipe do Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) e Serviço de Assistência Especializada (SAE) realizará orientações sobre as doenças sexualmente transmissíveis, como HIV, Sífilis, Hepatite B e C, além de disponibilizar informações sobre a prevenção para HIV, por meio da Profilaxia Pré exposição para HIV (PREP) e da Profilaxia Pós Exposição para HIV(PEP). Também estará disponível no evento, o autoteste de HIV, que é um processo no qual uma pessoa coleta sua própria amostra (fluído oral) e, em seguida, realiza o teste e interpreta o resultado sozinho ou com alguém de sua confiança. (Poços Com – Poços de Caldas)