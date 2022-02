Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Caeté avança no índice Firjan

Confirmando bons resultados nos medidores da gestão fiscal do município, Caeté avançou 109 posições no índice Firjam entre os anos de 2017 e 2020. O Índice de Gestão Fiscal (IFGF), elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro é baseado em dados fiscais oficiais declarados pelas prefeituras à Secretaria do Tesouro Nacional e o IFGF faz a análise da situação fiscal de mais de cinco mil municípios brasileiros utilizando quatro indicadores: gastos com pessoal, liquidez, autonomia e investimentos. Caeté destaca-se na gestão de pessoas. (Jornal Opinião – Caeté)

Procon notifica empresa do terminal

Após várias reclamações sobre a falta de segurança no Terminal Rodoviário de Patos de Minas, o Procon abriu um processo administrativo contra a empresa terceirizada responsável pela administração do local. A empresa foi notificada na quarta-feira (2) e tem dez dias para responder a notificação. De acordo com nota divulgada pela prefeitura, o órgão tem recebido diversas denúncias. Dentre elas, questionamentos referentes à falta de segurança dentro da rodoviária. (Folha Patense)

Pagamento de piso nacional

A Administração Municipal de Araxá vai pagar o piso nacional a professores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. As propostas protocoladas pelo prefeito Robson Magela, nesta semana, durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal em 2022 foram aprovadas pelos vereadores e concedem o aumento para o magistério e o reajuste aos agentes ligados à saúde da família, que estão na estrutura das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental do Município. Os vencimentos iniciais do quadro de remuneração dos Professores de Educação Básica e Especialistas de Educação Básica serão reajustados em R$ 2.855,38, e para R$2.595,80. (Correio de Araxá)

Temporal causa prejuízos

Lafaiete sofreu com o temporal que caiu nessa quinta-feira, 10. Ruas e avenidas ficaram alagadas e trouxeram muitos prejuízos aos moradores. O Clube Dom Pedro ficou completamente inundado. Os carros que estavam na rua em frente ao clube ficaram submersos. A lagoa de peixes também foi tomada pela chuva e eles foram levados pela enxurrada. Uma galeria vinda da BR-040 passa sob o clube e vai até o rio. Provavelmente o rio encheu e a água transbordou. As áreas que sofreram mais impactos foram a rua Brasil, no bairro Jardim América, a avenida Telésforo Cândido de Resende e adjacências, no Centro, Marechal Floriano Peixoto, entre outras vias públicas. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)