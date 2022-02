Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Ipatinga vai inaugurar unidade da Federal

O delegado da Polícia Federal, Alexandre Teixeira, informou nesta semana que a inauguração da unidade da Polícia Federal em Ipatinga será no próximo dia 21/02. “Iniciaremos as atividades de forma gradual, com a emissão de passaportes e atendimento a estrangeiros (controle migratório) e trabalhos de investigação criminal, com foco na repressão a organizações criminosas”, explica. A Delegacia da Polícia Federal de Ipatinga será instalada no segundo piso do shopping Vale do Aço e abrigará ainda a Unidade Especial de Repressão à Falsificação de Moeda que tem caráter nacional na repressão a este tipo de crime. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Araxá paga o piso nacional

Mais investimentos na Educação e Saúde Pública de Araxá. A Administração Municipal vai pagar o piso nacional a professores, agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. As propostas protocoladas pelo prefeito Robson Magela, nesta semana, durante a abertura dos trabalhos da Câmara Municipal em 2022 foram aprovadas pelos vereadores e concedem o aumento para o magistério e o reajuste aos agentes ligados à saúde da família, que estão na estrutura das Vigilâncias Epidemiológica e Ambiental do Município. (Correio de Araxá)

Intérprete de libras

A Câmara Municipal de Lafaiete deu um passo em direção à acessibilidade de suas reuniões. Realizando um antigo sonho da comunidade, as sessões estão sendo transmitidas com tradução e interpretação de libras desde o dia 1º de fevereiro. O processo está sendo trabalhado desde ano passado, com a contratação de 13 intérpretes em um processo seletivo. A iniciativa, tomada pela Mesa Diretora e Diretoria, conta com dois intérpretes por reunião, se revezando a cada 20 minutos. A Câmara de Lafaiete é a primeira da região a oferecer esse serviço para a população. (Jornal Correio da Cidade – Conselheiro Lafaiete)

Reforma de banheiros

O Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Montes Claros (Prevmoc) vai reformar a estrutura dos banheiros do Shopping Popular Mário Ribeiro da Silveira, administrado pelo instituto. O objetivo é oferecer o melhor serviço possível às pessoas que frequentam o estabelecimento. O shopping, inaugurado em março de 2003, precisou passar nos últimos anos por diversas modificações em sua estrutura, como por exemplo, a reforma do sistema elétrico, para se adequar as exigências de segurança do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Será necessária a substituição das instalações hidráulicas e sanitárias e a remoção das peças de louça (bacias sanitárias, pias e saboneteiras), para a colocação de peças novas. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Oficinas para crianças e adolescentes

A Prefeitura de Mariana, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania, informa que estão abertas as inscrições para as oficinas do Cria. Podem participar as crianças e adolescentes, de 06 a 17 anos, no qual as famílias estejam cadastradas no CadÚnico. As inscrições podem ser realizadas na recepção da unidade, de segunda-feira à sexta-feira, de 08h às 11h30 e de 13h às 16h30. Serão ofertadas oficinas de ballet, música, dança, artesanato, artes marciais, teatro, informática, percussão, hip hop, futsal, educação para a cidadania e a grande novidade para este ano: ginástica de trampolim. (Jornal O Liberal – Ouro Preto)

Prefeitura requer imóvel

Em novembro de 2019, São Sebastião do Paraíso doou ao Estado de Minas Gerais uma área onde por muitos anos foi o Centro Social Urbano I para a construção da sede do 43.º Batalhão de Polícia em São Sebastião do Paraíso. Nesta semana, na primeira sessão ordinária após recesso de final de ano, deu entrada na Câmara Municipal projeto do Executivo que revoga a lei, e requer a devolução do imóvel, onde foi o Centro Social Urbano I. O projeto enfatiza que foi criado em Paraíso o 43.º BPMG, englobando 15 municípios razão pela qual foi reivindicado pelo Estado de Minas Gerais a doação de área para a construção de sua sede no município. (Jornal do Sudoeste – São Sebastião do Paraíso)

Indústria mineira tem alta do faturamento

Indústria mineira fatura 2,1% a mais em 2021, aponta a Pesquisa Indicadores Industriais, realizada pela Fiemg. O desempenho positivo da indústria da transformação – com aumento das vendas para os mercados interno e externo e elevação dos preços de venda em empresas do segmento – explica o crescimento do indicador da indústria geral (indústria de transformação + indústria extrativa). As horas trabalhadas na produção registraram expansão, justificada pelos crescimentos nas duas indústrias – de transformação e extrativa. Os índices referentes ao mercado de trabalho – emprego, massa salarial e rendimento médio real – avançaram em dezembro. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)