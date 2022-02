Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

17 mil esperados nas aulas presenciais de Valadares

Mais de 17 mil alunos matriculados na rede municipal de ensino eram esperados nesta quinta-feira no início do ano letivo em Governador Valadares. Ainda em razão da pandemia, as escolas vão manter os protocolos de segurança, a fim de proteger os alunos também dos casos de síndromes gripais agudas graves. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as salas de aula estão preparadas para receber até 100% de ocupação, sendo obrigatório o uso de máscara. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Educação feminina em Araxá

A dignidade menstrual de crianças e adolescentes será uma das prioridades das escolas em 2022 em Araxá. Serão distribuídos absorventes para todas as alunas de 10 a 14 anos da rede municipal de ensino da cidade. A ação, por meio da Secretaria de Educação, vai atender todas as alunas a partir do 4º ano do ensino fundamental durante o ano letivo. Período em que elas ficam menstruadas e podem dar início a esse ciclo na própria escola. Durante todos os meses, os kits serão repassados gratuitamente aos estudantes e o item também será disponibilizado nas instituições, caso seja necessário para as adolescentes em algum momento. (Correio de Araxá)

Restauração do Menino Maluquinho

O espaço com a estátua do Menino Maluquinho está interditado desde o mês de setembro de 2021, devido ao risco de queda da cabeça da estátua, que foi escorada por um andaime. O município estava enfrentado dificuldades para encontrar um profissional que comprovasse aptidão e interesse para o serviço. No entanto, de acordo com o executivo, já há uma previsão de início das obras. “Foi realizado um chamamento público e o profissional que apresentou menor orçamento foi contratado. A previsão é que as obras sejam iniciadas neste mês de fevereiro. O início dos serviços depende das condições climáticas”, informou em nota. (Diário de Caratinga)

Sistema de saúde sobrecarregado

Macas enfileiradas, sala reservada e isolada para atendimento das pessoas infectadas pela covid-19 e UTI exclusiva com quase o total de sua capacidade. Essa é a realidade do Hospital Manoel Gonçalves, referência da microrregião de Itaúna e que atende também pacientes de Itatiaiuçu, e de outras unidades de saúde. Com recorde de casos diários, bem maiores do que os do início da pandemia, devido à variante ômicron, o sistema de saúde já está em alerta e as autoridades pedem que a população colabore, evitando aglomerações e mantenha o uso de máscaras, para que a situação não se agrave. (Folha Povo Itatiaiuçu)

UTI pediátrica lotada

A UTI pediátrica da Rede SUS atingiu 100% de ocupação em Juiz de Fora, deixando em alerta a Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Defesa da Saúde e a própria Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), que busca a ampliação de leitos. Ao mesmo tempo, o Executivo municipal tenta controlar o avanço da Ômicron e incentivar a vacinação na faixa etária de 5 a 11 anos, já que parte da alta demanda infantil por tratamento intensivo está atrelada a casos de covid-19. Segundo a PJF, todos os dez leitos disponíveis estão no Hospital Regional Doutor João Penido. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Caraí dá posse a servidores

O dia 25 de janeiro de 2022, terça-feira, foi um dia histórico no município de Caraí. O prefeito Vavá Neiva deu posse coletiva aos 120 aprovados no concurso Público Municipal (001/2019), realizado 15 anos após o último de abrangência de todos os cargos. “Concurso este, que desde os momentos iniciais do meu mandato tive por determinação em realizá-lo, e que devido a pandemia tivemos que pacientemente aguardar o momento oportuno para efetivá-lo”, disse Vavá. (Diário Tribuna – Teófilo Otoni)

Ordem para reforma de escola

Em solenidade realizada na tarde nesta semana, a Prefeitura de Pirapora, através da Secretaria Municipal de Educação, promoveu o ato de Assinatura da Ordem de Serviço, para a reforma da Escola Municipal Maria Josefina Santos, no bairro Industrial. O investimento de R$383.899,49 viabilizará a sonhada reestruturação da escola, que há mais de vinte anos aguardava por manutenção e melhorias em sua edificação. Foi a oportunidade também para a apresentação dos novos mobiliários adquiridos, para os alunos da Rede Municipal de Ensino. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Startups de Ouro Preto se destacam

Duas startups mineiras sediadas no interior de Minas Gerais têm se destacado em seus ramos de atuação: a Usemobile e Eva Benefícios, ambas fundadas em Ouro Preto, na região Central do Estado. Com crescimentos exponenciais e clientes Brasil afora, as empresas provam que foi-se o tempo em que o empreendedorismo em startups só acontecia nas capitais. As cidades do interior vêm se consolidando como hubs e ganharam ainda mais espaço com a pandemia de Covid-19. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)