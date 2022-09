Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Rede de Notícias do Sindijori MG

Número de empresas cresce em Divinópolis

Em tempos de recuperação, depois de dois anos de pandemia, Divinópolis recebe uma boa notícia em referência ao seu setor comercial. O Ministério da Economia, por meio do portal Mapa das Empresas, informou que o município teve saldo positivo de 779 empresas abertas, desde janeiro de 2021 até agosto de 2022. Esse número corresponde à diferença entre o número de empreendimentos abertos e fechados no município. Como visão geral, a cidade atualmente possui 11.630 empresas ativas. Somente em agosto de 2022, o saldo foi positivo com 57 novos empreendimentos abertos. (Jornal Agora – Divinópolis)

Economia de Minas avança 7,3%

A economia mineira cresceu, percentualmente, seis vezes mais do que a nacional no segundo trimestre de 2022. O Produto Interno Bruto (PIB) do Estado teve alta de 7,3% em comparação com o primeiro trimestre. Já o PIB do Brasil subiu 1,2% no mesmo período. É a quinta alta consecutiva no desempenho econômico do Estado, de acordo com a Fundação João Pinheiro. No acumulado do ano, a atividade econômica em Minas registrou um aumento de 4,1%. O percentual também é maior do que o brasileiro, que cresceu 2,5% em 2022. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Caratinga terá sede administrativa

A Prefeitura de Caratinga abriu processo de licitação para execução de obras de construção da Sede Administrativa, que será na Avenida Professor Armando Alves da Silva, Bairro Zacarias, no mesmo terreno em que seria construída a sede da Câmara de Vereadores. O valor global previsto é de R$ 10.298.419,24. Prefeitura e legislativo fizeram a troca de imóveis em 2019, quando a Câmara ficou com o prédio em que funcionava o antigo fórum, na Praça Getúlio Vargas. Já a Prefeitura ficou com o terreno e o prédio onde funciona o legislativo atualmente. (Diário de Caratinga – Caratinga)

Clínica oferta atendimentos

Vários atendimentos e procedimentos veterinários estão disponíveis para animais domésticos da comunidade do Vale do Aço na Clínica Veterinária do Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais, localizada no campus Coronel Fabriciano. Os atendimentos são realizados pelos estudantes do curso de Medicina Veterinária, com supervisão dos professores. A informação é da assessoria de imprensa do Unileste. Entre os serviços ofertados estão: consulta clínica e cirúrgica que incluem diagnósticos, cuidados sanitários básicos, de manejo, alimentação, além de orientações sobre posse e adoção responsável. (Diário do Aço – Ipatinga)

Ginasta é bicampeã no Rio de Janeiro

A ginasta poços-caldense Bianca Tavares sagrou-se bicampeã estadual no individual geral, soma dos 4 aparelhos (arco, bola, mãos livres e fita), no Rio de Janeiro. A ginasta conquistou o 1º lugar no arco e mãos livres e 2º lugar na bola e fita, sendo que na somatória geral dos quatro aparelhos ela conquistou a nota 82,800, ficando com o título de campeã estadual. Bianca teve várias modificações nas rotinas antes do campeonato estadual e por isso não foi para a competição completamente segura. “É uma menina que enfrenta muito bem competições e vem trazendo vários títulos durante esse ano para a cidade”, disse o treinador Branco Cardoso. (Jornal Mantiqueira – Poços de Caldas)

Saae tem programa ambiental

Com o retorno da modalidade presencial de ensino nas escolas do município, após uma interrupção de dois anos devido à pandemia da Covid-19, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mariana reiniciou com o seu programa de Educação Ambiental nas escolas e universidades de Mariana e de seus distritos. Com o foco na conscientização sobre a importância de se cuidar e zelar pelo meio ambiente, engenheiros do Saae Mariana realizaram uma visita orientada com os alunos dos cursos de Arquitetura e Biologia, da Universidade Federal de Ouro Preto, nas Estações de Tratamento de Água (ETAs) Sul e Mata do Seminário, proporcionando mais conhecimento e o repasse de informações que corroborem para a graduação desses estudantes. (O Liberal – Ouro Preto)

Paracatu fixa o piso salarial

O prefeito Deiró Marra, de Paracatu, assinou a Lei Complementar que fixa o piso salarial profissional das categorias. Durante a cerimônia, que também contou com a presença de vereadores e de servidores da Secretaria Municipal de Saúde, o Prefeito exaltou a importância do trabalho prestado pelos agentes, que vêm de perto à situação de todos os munícipes “Esta lei foi feita para reconhecer o valor de vocês, por saber que cada uma de vocês tem um papel importante na vida das pessoas. Vocês assistem às pessoas mais vulneráveis da nossa cidade” afirmou o prefeito. (Jornal de Patrocínio – Patrocínio)