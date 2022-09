Rede de Notícias do Sindijori MG www.sindijorimg.com.br

Consumo cresce 7,83% nos supermercados

De janeiro a julho, o consumo nos supermercados mineiros aumentou 7,83% frente ao mesmo período de 2021, revela pesquisa da Amis. O presidente da entidade, Antônio Claret Nametala, atribui o resultado positivo à recuperação na economia, com a redução do desemprego. No mês passado em relação ao mesmo período do ano passado, o crescimento das vendas no Estado foi de 7,79% e, na comparação com junho, ficou em 5,55%. A expectativa é fechar o ano com geração de 10 mil empregos. (Diário do Comércio – Belo Horizonte)

Monlevade quer reduzir mortalidade

A Prefeitura de João Monlevade promoveu mais uma reunião do Comitê Intermunicipal Compartilhado de Prevenção da Mortalidade Materna, Infantil e Fetal de João Monlevade. O objetivo foi compartilhar com os municípios vizinhos, propostas de ações com o objetivo de reduzir os óbitos evitáveis. As propostas foram discutidas em reunião intersetorial realizada pelo Executivo no dia 1º de agosto com a divisão de Saúde Mental, o programa IST/Aids, Hospital Margarida, Atenção Primária à Saúde, Estratégia em Saúde da Família (ESF), Conselho Tutelar e Vigilância em Saúde (Visa). (De Fato Online – Itabira)

Universidade lança projeto

O Unifor-MG lançou o projeto “De Olho no Enem 2022”, que oferece gratuitamente, aos alunos dos terceiros anos do Ensino Médio, atividades preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio. As aulas e o simulado são presenciais, no campus, e transmitidos simultaneamente para os polos: Arcos, Bambuí, Campo Belo, Itapecerica e Santo Antônio do Monte. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o penúltimo encontro. (Últimas Notícias – Formiga)

Servidor recebe com reajuste

A Prefeitura de Coronel Fabriciano, por meio das Secretarias Governança Financeira e Orçamentária e de Gestão e Transparência, pagou a folha de agosto já com o reajuste de 4,48% sobre os vencimentos do funcionalismo público. O índice é válido para os servidores da ativa e inativos. Segundo a prefeitura, o índice de 4,48% é referente às perdas inflacionárias de janeiro a dezembro de 2019. Inclusive foi proposto pelo próprio Executivo Municipal como parte da negociação coletiva em 2020. No entanto, os trabalhadores filiados ao sindicato da categoria (Sintmcelf), em assembleia, realizada em fevereiro de 2020, rejeitaram a negociação. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

São Lourenço recebe Jogos Aéreos

A cidade de São Lourenço é sede, desde o dia 25 de agosto, da primeira edição dos Jogos Aéreos Brasileiros (JAB). Até o dia 4 de setembro, a cidade irá reunir os melhores atletas do aerodesporto. O evento, também conhecido como Olimpíadas dos Esportes Aéreos Brasileiros, recebe todo o apoio e incentivo da Prefeitura de São Lourenço, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, e reúne participantes de todas as regiões do país. A entrada é gratuita e terá exposição de aviões, além de apresentação de oito modalidades de esportes aéreos: voo livre, voo em planadores, acrobacia, aeromodelismo, paraquedismo, balonismo, paramotores e rali aéreo. (Jornal Panorama – São Lourenço)

JF recebe repasse do ICMS Cultural

Depois de anos com pontuação discreta, Juiz de Fora mais que dobrou sua pontuação no ICMS Patrimônio Cultural, programa de incentivo à preservação do patrimônio cultural de Minas Gerais que faz o repasse de recursos para os municípios que preservam seu patrimônio e suas referências culturais através de políticas públicas relevantes. Segundo os dados do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha), o município obteve 21,32 pontos – melhor desempenho na Zona da Mata – em suas ações de preservação referentes ao ano de 2021, que serão usadas como base para a transferência de recursos para 2023. Essa pontuação mais que dobrou em relação ao que foi obtido em 2020. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Prevenção ao suicídio tem campanha

A Câmara Municipal de Sete Lagoas abriu os eventos em celebração da campanha Setembro Amarelo. A vereadora Heloísa Frois (Cidadania) vai conduzir Audiência Pública, com vários especialistas no assunto para levar informação para a população. O Setembro Amarelo é o mês (de 1 a 30 de setembro) dedicado à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início no Brasil em 2015, e que visa conscientizar as pessoas sobre o suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É nesse mês que no dia 10 se comemora o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. (Sete Dias – Sete Lagoas)