Rede de Notícias do Sindijori MG

Aumentam contratações de estagiários

Para retomar a rotina depois da pandemia sem grandes investimentos e contar com uma boa equipe de colaboradores, as empresas têm investido cada vez mais em mão-de-obra mais barata. De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), em julho do ano passado 208 estagiários foram contratados. Em 2021, no mesmo mês, foram 539 vagas de estágio preenchidas em Uberlândia. Segundo a gerente executiva da fundação, Bânia Vieira Poli, essa tendência acompanha o cenário nacional e a retomada das atividades das empresas e dos negócios. (Diário de Uberlândia)

Timóteo antecipa 13º salário

Conforme antecipado pelo prefeito Douglas Willkys no mês de julho, o governo de Timóteo realiza nesta sexta-feira, 20, o pagamento de 50% do 13º salário para os servidores ativos e inativos da administração municipal. A expectativa é que essa antecipação injete na economia local cerca de R$ 3,5 milhões, impactando positivamente o comércio e prestadores de serviços. Os cerca de 500 servidores inativos e pensionistas também receberão o 13º na sexta-feira, informou o governo, relembrando os momentos difíceis vividos pela pandemia e a judicialização do pagamento de parte do IPTU pela Aperam. (Diário do Aço – Ipatinga)

Coamma organiza associações

Eleições unificadas, organização de documentos, reuniões mensais e constante atendimento das entidades que representam bairros e comunidades rurais fazem parte da nova frente de trabalho tomada pelo Conselho das Associações de Moradores de Manhuaçu (Coamma). Uma das inovações implantadas foi a unificação da data das eleições para as associações de moradores. Para isto, foi estabelecida eficiente logística, em que os conselheiros se organizam nos locais de votação e coordenam as atividades. Para auxiliar as diretorias de associações a realizarem melhor os seus trabalhos, ainda está previsto um treinamento, que deve ocorrer no próximo mês. (Diário de Manhuaçu)

Moc licita iluminação de avenidas

A Prefeitura de Montes Claros anunciou que vai abrir licitação para a colocar iluminação pública nas avenidas Antonio Lafetá Rebelo (Córrego Melancias, segunda etapa), Avilmar Gonçalves de Oliveira (Córrego Bicano), Manoel Caribé Filho (Córrego Vargem Grande) e Itamar Caldeira Brant (Córrego Cintra). As obras foram inauguradas em novembro de 19 e ainda estão sem iluminação. O vice-prefeito, Guilherme Guimarães, explica que a Prefeitura tinha elaborado o edital de licitação, mas os custos estavam além do orçamento disponível. Assim, a nova planilha deve ficar pronta em setembro. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Prefeitura lança aplicativo

A Prefeitura de Perdigão lançou o aplicativo ‘Conecta Perdigão’ com o objetivo de agilizar e desburocratizar determinados serviços facilitando a vida dos cidadãos do município. A expectativa é de que a demanda nos pedidos da população venham acontecer de forma mais fácil e ágil. Além disso, o cidadão contará com o acompanhamento da evolução da demanda e avaliar a eficácia e tempo de espera de cada serviço solicitado. Com o app, a população poderá realizar diversos serviços como o agendamento de consultas, e o acesso a resultados de exames realizados no laboratório municipal. (O Popular – Nova Serrana)

Aquecimento no setor de construções civis

As licenças de construção estão com tendência de alta em 2021, em Uberaba. Em julho foram emitidos 121 alvarás e 131 documentos do Habite-se. O levantamento vem sendo realizado mês a mês desde 2017. Parcialmente, os números referentes a agosto, demonstram que foram emitidos 82 alvarás e 58 Habite-se. “Neste ano já foram emitidos 874 Habite-se e 699 alvarás, mantendo uma média mensal acima dos anos anteriores”, informou o superintendente de Planejamento Urbano da Seplan, Luís Mário Molinar. (Jornal da Manhã – Uberaba)

Locomotiva para santuário

Com o principal objetivo de evitar o trânsito de veículos até o alto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, a Arquidiocese de Belo Horizonte inovou em inaugurar, no domingo, um trem elétrico, que guiará os fiéis da antiga praça da Cavalhada (hoje Estação da Piedade) até o alto da Basílica da Padroeira de Minas. A locomotiva já deve começar a funcionar nas próximas semanas. O padre Wagner Calegário de Souza, Reitor da Basílica, afirmou que a decisão de suspender a subida de veículos até o alto da montanha tem o intuito de preservar a estabilidade das formações rochosas do Santuário, que estavam sendo abaladas por conta das trepidações. (Jornal Opinião – Caeté)

Justiça suspende aumento salarial

O advogado da Câmara Municipal de Pedra Azul perdeu prazo ao entrar com apelação contra decisão judicial que cancelara o aumento salarial dos vereadores do município. Com isto, o desembargador Elias Camilo Sobrinho, da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), não aceitou o recurso e manteve decisão de primeira instância. A decisão, mantida pelo TJMG, é do juiz Guilherme Esch de Rueda, da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Pedra Azul, que deferiu, em ação popular, suspensão de uma resolução da Câmara Municipal local que concedia o aumento aos vereadores. (Diário de Mucuri – Teófilo Otoni)