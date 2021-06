Rede de Notícias do Sindijori MG

Poços: R$4,3 mi para pavimentação

A Prefeitura de Poços de Caldas realiza licitação de pavimentação asfáltica de vias urbanas. A concorrência será sob o regime de execução indireta, mediante empreitada por preço unitário, do tipo menor preço, tendo como critério de julgamento o valor de menor preço global, cujas despesas serão suportadas por conta de dotação orçamentária para o exercício vigente e dotação respectiva para o exercício seguinte. Os serviços contratados deverão ser executados e concluídos no prazo de até 24 meses e o valor estimado para execução do objeto é de R$4.343.893,90. (Jornal da Mantiqueira – Poços de Caldas)

Prefeitura entrega academia

A Prefeitura de Inhapim, por meio da Secretaria de Esportes, Lazer e Turismo entregou mais um local com equipamentos esportivos para uso da comunidade. Trata-se de uma academia ao ar livre instalada nas dependências da praça de esportes João Felisberto Pereira. A inauguração ocorreu na última semana e o evento respeitou as regras sanitárias vigentes para conter a disseminação do novo coronavírus. O funcionamento do local está liberado de segunda à sexta-feira, entre às 07h e às 22h, sendo que é obrigatório o uso de máscara e distanciamento social. (Diário de Caratinga)

Arrecadação de agasalhos e cobertores

Juiz de Fora registrou a manhã mais fria do ano na última semana, quando os termômetros chegaram a 11,1 graus, com sensação térmica de 5 graus. Com o início do inverno, a tendência é que as temperaturas continuem baixas e, para amenizar o frio para as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social, diversas instituições iniciaram campanhas para arrecadar itens como agasalhos e cobertores. Entre os locais está a Fundação Maria Mãe – Obra dos Pequeninos de Jesus, a Sopa dos Pobres e o Programa de Atendimento de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade Social e Situação de Rua. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Comissão especial apura denúncia

Vereadores de Reduto se reuniram em sessão ordinária da Câmara Municipal e discutiram pautas sobre projetos e indicações que foram apresentados ao plenário. Além disso, o presidente do Legislativo, João Paulo do Guarani, informou a respeito da criação de uma comissão interna para investigar a denúncia de que um membro do legislativo estaria se beneficiando com o emprego de máquinas do município em sua propriedade particular. Os fatos serão investigados para apontar as possíveis irregularidades. Para mais, reunião contou ainda com a participação da coordenadora da Escola Estadual do distrito do Jaguaraí e representantes de pais e alunos que falaram da insatisfação da comunidade na proposta de municipalização da escola. (Diário de Manhuaçu)

Moc contrata mais de 100 profissionais

A Prefeitura de Montes Claros contratou mais de 100 auxiliares de docência para a educação infantil, conforme a Portaria 19/2021, publicada secretária municipal de Educação, Rejane Veloso, a qual convoca candidatos aprovados na seleção pública simplificada. Ela argumenta que o Edital da Seleção Pública Simplificada para ingresso em cargo público de provimento temporário, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros em 19 de fevereiro de 2021 e o Resultado Final da Seleção Pública Simplificada, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes Claros em 31 de março de 2021, além da homologação realizada no dia 5 de abril de 2021. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Covid-19 no Instagram

Com o objetivo de tornar a comunicação cada vez mais objetiva, a Prefeitura de Pará de Minas decidiu criar um perfil exclusivo na plataforma do Instagram para informar a população sobre assuntos relacionados à covid-19. Já em atividade, o perfil @parademinas.covid19 reúne dados, notícias e informações relevantes sobre a situação da pandemia no município, além de funcionar como um meio de esclarecer dúvidas a respeito do assunto. O perfil reúne dados, notícias e informações relevantes sobre a situação da pandemia no município, além de funcionar como um meio de esclarecer dúvidas a respeito do assunto. (Diário Pará de Minas)

CVV abre inscrições de voluntários

Com o aumento da demanda por atendimentos, o Centro de Valorização à Vida (CVV) de Uberlândia, que atua há 59 anos com base no contato humano como forma de apoio emocional, prevenção do suicídio e manutenção da saúde das pessoas, abre inscrições para novos voluntários. O curso de capacitação, gratuito e online, será ministrado em duas etapas, com 32 horas de duração. A primeira fase será nos dias 26 e 27 de junho, das 8h30 às 13h. A segunda parte pode ir até setembro, de acordo com as datas escolhidas. Além disso, a campanha #TamoJunto reforça o atendimento ininterrupto por 24h diárias, disponibilizando mais voluntários para conversar com quem sente que precisa de ajuda com os sentimentos e emoções, independentemente do contato físico. (Diário de Uberlândia)