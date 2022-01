Rede de Notícias do Sindijor MG www.sindijorimg.com.br

Acordo reduz “Pó-preto” em Ipatinga

Foram concluídos nesta semana os procedimentos de assinatura, entre o Ministério Público de Minas Gerais e a Usiminas, de um segundo aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) sobre partículas sedimentáveis, conhecidas como pó-preto. Resultado de trabalho que vem sendo desenvolvido pelo MPMG desde 2016, o aditivo define metas anuais de redução de emissão de partículas sedimentáveis pela Usiminas em Ipatinga. Pelo estabelecido, todos os anos deverá haver reduções nas deposições de pó-preto até que os bairros monitorados alcancem o parâmetro legal. O descumprimento das metas ensejará aplicação de multas de até R$ 8,3 milhões por ano e por estação de monitoramento. (Jornal Classivale – Ipatinga)

Recorde de contaminação

Em meio à proliferação da variante ômicron do novo coronavírus, Caeté registrou um recorde de novos casos de covid-19 com 54 novos casos de infectados em apenas 24 horas. Esse número é recorde desde o início da pandemia. Os números foram divulgados pela Prefeitura Municipal na tarde desta quarta-feira, 26. O boletim epidemiológico dá conta de que 244 pessoas seguem em monitoramento, ou seja, são casos confirmados, cuja condição clínica permanece sendo acompanhada. Há pouco mais de um mês, no dia 24 de dezembro, estava zerado o número de infectados pelo vírus na cidade. (Jornal Opinião – Caeté)

Paróquia suspende atividades

Nesta semana, o frei Afonso, da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Caratinga, gravou um vídeo explicando que a comunidade conventual do convento foi considerada pela prefeitura “como um surto devido a vários números de casos com forte incidência de covid e de gripe e por isso estava suspendendo as atividades”. No convento residem oito seminaristas e quatro padres. O responsável explicou que, há cinco dias, dois residentes do convento tiveram sintomas, mas já estão curados, e ontem outros dois foram isolados. (Diário de Caratinga)

Primeiro LIRAa do ano

A Secretaria de Governança da Saúde de Coronel Fabriciano comunicou que realizará, dos dias 31 de janeiro a 3 de fevereiro, o primeiro Levantamento de Índice Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) do ano. O objetivo é identificar os locais com concentração de focos e atualizar os dados sobre infestação do mosquito Aedes Aegypti, informações importantes para auxiliar o município no controle das arboviroses, como dengue, chikungunya e zika. Agentes de Combate às Endemias (ACEs) visitarão os imóveis nos bairros da área urbana, divididos em quatro regiões. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Greve de motoristas cancelada

Inicialmente agendada para ocorrer a partir da 00h de quinta-feira, 27, a greve de motoristas e cobradores que atuam no transporte coletivo urbano de Juiz de Fora foi cancelada. Em assembleia realizada nesta semana, convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Juiz de Fora (Sinttro), a categoria descartou a mobilização ao aprovar, por unanimidade, a última proposta feita pelas empresas que detêm a concessão para a prestação do serviço durante negociação mantida entre as concessionárias e o sindicato. (Tribuna de Minas – Juiz de Fora)

Doações para associação

A Prefeitura de Pirapora, através da Secretaria da Família e Políticas Sociais (SEFAM), fez a entrega de veículos, equipamentos e instrumentos musicais para a Associação Equipe Missionária Renovo de Davi, nesta semana, na sede da entidade. As aquisições foram viabilizadas com a emenda parlamentar de R$300 mil, encaminhada pelo deputado federal Léo Motta. No ato de repasse de dois automóveis (zero km), 16 cadeiras fixas e quatro giratórias, dez carrinhos de mão, quatro fogões industriais, 20 violões e sete trompetes. (Gazeta Norte Mineira – Montes Claros)

Aulas prorrogadas

Considerando a alta taxa de transmissibilidade da variante ômicron (da covid-19), que tem contaminado crianças e adultos; considerando o início da vacinação para o público infantil de 5 a 11 anos de idade; considerando a expectativa de que até o início de fevereiro todas as crianças já tenham recebido a primeira dose da vacina; A prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica que decidiu pela prorrogação do início das aulas nas escolas e creches da Rede Pública Municipal para o dia 07 de fevereiro. (Gazeta de Varginha)

Nova frota em Araxá

A Secretaria Municipal de Governo de Araxá informa que o projeto de renovação de frotas do Município foi suspenso no ato da entrega dos veículos devido a divergências contratuais e, por isso, não puderam ser utilizados até o momento. O Município assinou um termo de adesão à Ata de Registro de Preço (licitação) realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (SEPLAG) em dezembro passado. A empresa iniciou a entrega dos veículos no dia 3 de janeiro de 2022, porém, com um modelo/marca que não constava no acordo inicial. (Correio de Araxá)