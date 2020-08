Recursos para infraestrutura de escolas estaduais de Caratinga e região

São contempladas obras, mobiliário, tecnologia e educação profissional de unidades de ensino situadas na região banhada peça Bacia do Rio Doce

DA REDAÇÃO- Minas Gerais vai receber R$ 188 milhões para investir em Educação na região da Bacia do Rio Doce, impactada pelo rompimento da barragem em Mariana, em 2015. Deste total, mais de R$ 44 milhões serão aplicados em 210 escolas estaduais localizadas em 36 municípios na região banhada pelo curso d’água.

Na região, serão contempladas cinco escolas do município de Bom Jesus do Galho, 25 de Caratinga, uma de Córrego Novo e uma de Pingo D’Água.

O cronograma de ações foi dividido em quatro eixos: reformas estruturais, mobiliário, incremento de tecnologia e educação profissional. As ações fazem parte do Projeto Estruturante de Fortalecimento da Educação Pública desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE).

O montante é resultado de acordo entre o Governo de Minas e a Fundação Renova, assinado em 4/8 e homologado pela 12ª Vara de Fazenda Federal, o que garante o repasse. O restante dos recursos será dividido entre as prefeituras para melhorias nas unidades de ensino municipais.

Planejamento

As obras vão começar em setembro e devem terminar em meados de 2022, ficando 100% concluídas ainda na atual gestão estadual. Os primeiros recursos empenhados serão em locais que já aguardavam por intervenções estruturais. A intenção é garantir o funcionamento adequado das unidades de ensino. Para isso, serão destinados mais de R$ 19,2 milhões. Já para aplicação em mobiliário os recursos somam mais de R$ 12,5 milhões. Para incentivar e melhorar a apropriação de tecnologias digitais educacionais nos processos educativos serão investidos mais de R$ 87 milhões na melhoria das redes escolares.

Na sequência, serão destinados recursos para implementação da educação profissional. Neste caso, a SEE optou por fazer um diagnóstico para identificar as vocações de cada região. “Estamos mapeando o potencial de emprego das regiões e a ideia é instalar laboratórios dos cursos com viabilidade de acordo com a vocação de cada local. Estamos fazendo esse estudo para ver qual curso e as escolas que serão contempladas, explica o assessor estratégico da SEE Gustavo Braga.

Ainda de acordo com Braga, o estudo de viabilidade dos cursos está sendo feito em contato com outras secretarias para poder apurar todas as possibilidades de empregabilidade e potencializar seus resultados.

ESCOLAS CONTEMPLADAS

BOM JESUS DO GALHO

Escola Estadual Dona Nhanhá

Escola Estadual João Paulo II

Escola Estadual Padre Dionísio Homem de Faria

Escola Estadual Pedro Martins Pereira

Escola Estadual Presidente Artur Bernardes

CARATINGA

CESEC Professor Celso Simões Caldeira

Escola Estadual Antônio Penna Sobrinho

Escola Estadual Coronel Florentino Miranda Costa

Escola Estadual Deputado Agenor Ludgero Alves

Escola Estadual Dom Carloto

Escola Estadual Engenheiro Caldas

Escola Estadual Feliciano Miguel Abdalla

Escola Estadual Isabel Vieira

Escola Estadual João Moreira Franco

Escola Estadual José Augusto Ferreira

Escola Estadual José Ferreira Mendes

Escola Estadual Juarez Canuto de Souza

Escola Estadual Manoel Cordeiro Lúcio

Escola Estadual Maria Alves da Silveira

Escola Estadual Maria Júlia de Mattos

Escola Estadual Mary Lucca Chagas

Escola Estadual Maurílio Senra

Escola Estadual Menino Jesus de Praga

Escola Estadual Moacyr de Mattos

Escola Estadual Princesa Isabel

Escola Estadual Professor Joaquim Nunes

Escola Estadual Professora Maria Fontes

Escola Estadual Sinfrônio Fernandes

Escola Estadual Sudário Alves Pereira

Escola Estadual Venceslau José da Silva

CÓRREGO NOVO

Escola Estadual Presidente Tancredo de Almeida Neves

PINGO-D’ÁGUA

Escola Estadual Professora Dinalva Maria de Souza