Edra impulsiona a cultura de Caratinga com lançamento de obra histórica

CARATINGA– Sem dúvida, cultura é um dos fatores primordiais para deixar uma cidade mais atrativa. E um dos agentes culturais em Caratinga é o cartunista Élcio Danilo Russo Amorim, o Edra.

Mesmo na pandemia, o cartunista encontrou uma forma de movimentar a cena cultural de Caratinga. Na noite desta quarta-feira (23), junto a 140 autores, ele fez o lançamento de quatro volumes da obra “Rabiscos Confinados”.

O livro surgiu a partir de desenhos que Edra fez durante a pandemia e decidiu convidar algumas pessoas para que fizessem textos e poesias sobre as ilustrações e suas experiências ao longo do isolamento em 2020.

Dentre os autores convidados, Nohemy Peixoto, repórter do Diário de Caratinga, que escreveu o texto: 2020: “Nem foi tempo perdido”.

O lançamento aconteceu no ginásio do Centro Universitário de Caratinga (Unec), com toda as medidas de prevenção à covid-19. Confira alguns registros do lançamento: