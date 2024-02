Quase 700 atendimentos durante o feriado de carnaval

Esquema especial de combate às arboviroses em Caratinga foi realizado nos postos de saúde dos bairros Santa Cruz, Santa Zita e Zacarias

CARATINGA- Entre os dias 10 e 14 de fevereiro, os postos de Saúde dos bairros Santa Cruz, Santa Zita e Zacarias, em Caratinga, implementaram um esquema especial de atendimento para os casos suspeitos de arboviroses. Durante esse período, quase 700 pessoas foram atendidas com sintomas sugestivos de dengue e Chikungunya. Essa iniciativa foi fundamental para aliviar a demanda na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), permitindo que os casos de urgência e emergência pudessem ser atendidos com agilidade.

Para garantir o melhor cuidado à população, mais de 25 profissionais de saúde estiveram mobilizados, incluindo médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares e motoristas. Além disso, uma ambulância esteve disponível para dar suporte às unidades de saúde, garantindo a rápida assistência aos pacientes.

Pacientes de diferentes perfis, incluindo gestantes, idosos e crianças, que apresentavam sinais de alarme para dengue, foram encaminhados para a UPA, por meio de uma ambulância que ficou disponível exclusivamente para as três unidades. Foram realizados procedimentos como hidratação venosa e aplicação de injetáveis intramusculares. Além disso, medicamentos de uso oral, como dipirona, paracetamol e antialérgicos, foram distribuídos.

Para apoiar os atendimentos, mais de 60 coletas de exame laboratorial de (hemograma completo) foram realizadas dentro das unidades. Os resultados foram enviados aos médicos em tempo hábil para análise e diagnóstico.

Devido ao aumento expressivo da demanda de atendimento na UPA para toda a microrregião, a gestão da unidade de pronto atendimento orienta a população que necessita de procedimentos, como aplicação de noripurum, a procurar o posto de saúde mais próximo, que estará devidamente preparado para a realização do procedimento.