Quase 59 mil caratinguenses ainda não tomaram segunda dose

DA REDAÇÃO– 58.924 caratinguenses ainda não procuraram os postos de saúde para aplicação da segunda dose da vacina que imuniza contra o Novo Coronavírus.

Os dados do vacinômetro ainda apresentam o quantitativo de 62.920 pessoas que já receberam a primeira dose, além das 1.605 que foram vacinadas com dose única. 19.908 pessoas receberam dose de reforço.

MINAS

Em Minas Gerais, 2.393.003 adolescentes e adultos – com 12 anos ou mais – não retornaram à unidade de saúde para receber a segunda dose (D2) da vacina contra covid-19 e não estão com o esquema vacinal completo. Desse total, a maior parte, quase 604 mil indivíduos, tem idade entre 12 e 19 anos. Ainda por faixa etária, o segundo grupo mais numeroso, com pouco menos de 600 mil pessoas, possui entre 20 e 29 anos. Os dados são do Boletim Informativo “Vacinação Contra Covid: Análise de D2 não Registradas”.

É considerado D2 em atraso quando ultrapassa prazo recomendado para administração do imunizante e não há registro no sistema de informações de a pessoa ter recebido a segunda dose. Cabe ao município registrar no sistema oficial OpenDataSus, do Ministério da Saúde, as doses administradas em seu território. Por esse critério, o Boletim Informativo da SES-MG ainda não contempla a vacinação de crianças com idade entre 5 e 11 anos, iniciada em Minas Gerais no dia 14 de janeiro, pois o intervalo previsto para a D2 desse grupo é de 28 dias (quatro semanas) e o documento reúne dados informados pelas prefeituras mineiras ao OpenDataSus até o dia 7 de fevereiro deste ano.

Segundo o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, a administração da segunda dose da vacina é fundamental para a redução de casos graves e mortes por covid-19, e a divulgação do boletim pela SES-MG tem por objetivo estimular a população a completar o esquema vacinal. “Esse é um dado importante: mais de 2 milhões de pessoas não tomaram duas doses. A gente vê cada vez mais internações e óbitos daqueles que não se vacinaram com duas doses. Vale destaque para a importância da vacinação, para que a gente consiga vencer de vez a pandemia e virar esta página. A vacina está disponível em cada município do estado”, aponta o secretário.

Para a coordenadora estadual do Programa de Imunizações, Josianne Dias Gusmão, um dos motivos que pode explicar o grande contingente de pessoas com a D2 em atraso seria a falta de informações sobre a data certa para a segunda dose.

BOX:

CONFIRA OS PRAZOS PARA TOMAR A VACINA COVID-19

POPULAÇÃO COM 12 ANOS OU MAIS

1º dose

Todas as pessoas com 12 anos ou mais de idade devem tomar a vacina contra covid-19 disponível na unidade de saúde mais próxima

Intervalo para tomar a 2ª dose (D2)

– Pfizer: 21 dias entre a primeira e a segunda dose.

– Astrazeneca: 8 semanas entre a primeira e a segunda dose.

– Coronavac, o prazo é de quatro semanas.

CRIANÇAS (5 A 11 ANOS DE IDADE)

1º dose

Todas as crianças com idade entre 5 e 11 anos devem tomar a vacina contra covid-19 na unidade de saúde mais próxima de casa; os imunizantes autorizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária são a Pfizer Pediátrica (para 5 a 11 anos) e Coronavac (crianças e adolescentes na faixa etária de 6 a 17 anos de idade, exceto imunocomprometidos).

Intervalo para tomar a 2ª dose (D2)

– Pfizer Pediátrica – 8 semanas após a administração da primeira dose.

– Coronavac – 28 dias após a administração da primeira dose.