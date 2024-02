Quarta-feira de Cinzas marca início da Quaresma

CARATINGA- A Igreja católica iniciou nesta Quarta-Feira de Cinzas, o período quaresmal, marcado pelo jejum, penitência e oração.

O pároco da Catedral São João Batista, padre Moacir Ramos Nogueira, explica que a Quaresma é um tempo de graça e de benção. “É um tempo penitencial, que nos convida à conversão e reconciliação com Deus. Tudo isso nós podemos perceber, de modo especial, na liturgia da palavra de hoje, pela leitura da Profecia de Joel, que nos convida a rasgar o coração e não as vestes. A segunda leitura, Carta de São Paulo aos Coríntios, “Deixai-vos reconciliar com Deus””.

Padre Moacir acrescenta que o Santo Evangelho convida àquelas práticas importantes já conhecidas para serem intensificadas, de modo especial, nesse tempo da Quaresma. “A prática da esmola, nosso relacionamento com o outro, nosso irmão, com o semelhante; a prática da oração, que é o nosso relacionamento com Deus e a prática do jejum, que é o relacionamento consigo mesmo. Estender a mão para o irmão, na prática da esmola e da caridade, o jejum voltado para nós mesmos e a oração estamos voltados para Deus nesse relacionamento íntimo, de profunda comunhão e participação. O evangelista vai nos dizer que tudo isso deve ser feito no íntimo do nosso coração, o que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. E vai chamar de hipócritas aqueles que fazem tudo isso só para serem vistos e elogiados pelos outros. É um verdadeiro tempo de conversão, penitência e reconciliação”.

Durante a missa de quarta-feira, há a Imposição das Cinzas, que marca o início do tempo da Quaresma e lembra a condição mortal. “As cinzas que utilizamos hoje são feitas dos Ramos que utilizamos na procissão do ano passado. E quando são depositadas as cinzas na nossa cabeça, o ministro vai dizer: “Convertei-vos e crede no Evangelho”. Lembrando essa necessidade urgente de conversão, esta condição “Tu é pó e ao pó um dia há de voltar””.

O pároco explica que a Igreja orienta aos fiéis, que possam seguir aquilo que vem sendo apresentado especialmente para o período. “Quarta-Feira, dia do Jejum, abstinência e também a sexta-feira, as pessoas devem fazer a experiência do jejum sagrado. Tudo isso com o coração aberto, voltado para Deus, nessa dimensão e desejo de conversão e mudança de vida”.

Ele explica que todos os anos a Igreja propõe para esse tempo da Quaresma, o tema da Campanha da Fraternidade, que é uma forma de expressar um gesto concreto das orações. Esse ano “Fraternidade e Amizade Social” e o lema “Vós sois todos irmãos e irmãs”. “Nessa dimensão do ser irmão, do ser fraternidade, a Igreja nos convida a abrir o nosso coração e olhar para nossos irmãos e irmãs, sobretudo, para os mais sofredores e necessitados da nossa presença, carinho e atenção. Assim vamos crescendo nessa dimensão da vida comunitária, da participação na realização do reino de Deus para os irmãos e irmãs”.

Padre Moacir finaliza deixando uma mensagem de fé para os fiéis. “Que todos possam viver bem esse tempo da Quaresma. Papa Francisco vai dizer que não existe Quaresma sem Páscoa. A Quaresma tem um significado especial quando conseguimos vislumbrar, lá na frente, a Páscoa da Ressurreição do Senhor. É um período de meditação, busca constante, arrependimento, aproximação, do sacramento da confissão e da penitência, nos preparando para celebrar bem a Festa da Páscoa da Ressurreição do Senhor. Que você, caro irmão, cara irmã, possa vivenciar e preparar bem esse tempo da Quaresma como se fosse na sua vida o momento de um retiro espiritual, de recolhimento, esvaziamento de si mesmo, para vislumbrar o mistério da fé. Uma boa caminhada quaresmal, valorize a espiritualidade que é própria desse tempo da Quaresma, as liturgias mais sóbrias, mas, convidativas para uma boa reflexão”.