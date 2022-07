PT de Imbé de Minas oficializa apoio à pré-candidatura do deputado estadual Marquinho Lemos Partido considera que apoio de Marquinho na campanha vitoriosa para prefeito de Batista e os ideais políticos foram essenciais para a decisão

IMBÉ DE MINAS – O diretório municipal do PT de Imbé de Minas se reuniu na última segunda-feira, 27 de junho, para oficializar o apoio do partido à pré-candidatura do deputado estadual Marquinho Lemos (PT-MG). O evento reuniu lideranças locais na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

Estiveram presentes o prefeito Municipal, Batista; o deputado estadual, Marquinho Lemos, e seu assessor, Pedro Euzébio; o presidente do PT de Imbé de Minas, Expedito Gomes; o chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, Olencar Barbosa; o presidente do Sindicado dos Trabalhadores Rurais, José Manoel Quintão; o vereador petista Jair Ratinho; o ex-vereador de Ubaporanga e membro do diretório municipal, Nenê do Táxi; o diretor municipal de Eventos, Lazer e Turismo, Carlos Pereira; a secretária municipal de Saúde, Cristina Peixoto; a secretária municipal de Assistência Social, Kézia Cruz; o secretário municipal de Agricultura, Maxwell Amâncio, e também empresários, produtores rurais e filiados e simpatizantes do PT.

Segundo o prefeito Batista, o apoio à Marquinho Lemos se dá pelo histórico de trabalho excelente e pelo compromisso com os ideais políticos. “Marquinho tem feito um mandato extraordinário na Assembleia Legislativa e ajudado nosso município. Mas a política de verdade não é apenas troca de favores. Ela é construída na caminhada partidária, com respeito, dignidade, presença e ajuda recíproca. Marquinho participou ativamente da nossa campanha vitoriosa em 2020 e, durante a minha gestão, está presente nas lutas para construirmos uma Imbé de Minas melhor para todos”, justifica Batista.

O deputado estadual Marquinho Lemos já designou, via emenda parlamentar, mais de R$365 mil reais para Imbé de Minas. O montante foi investido na área da Saúde, obras de infraestrutura, apoio à agricultura familiar, compra de um veículo para a Secretaria de Saúde e um trator para a Secretaria de Agricultura. Um ônibus de 30 lugares para a Secretaria de Educação e um automóvel Uno para a Secretaria de Agricultura irão chegar ao município nos próximos dias.

“Eu fico feliz pelo apoio de Imbé de Minas a minha candidatura à reeleição. A destinação das emendas para os municípios é apenas parte do trabalho do parlamentar. Quero dizer a todos que não adianta um político designar recursos públicos para uma cidade e, nas votações importantes, aquelas que vão impactar diretamente a vida do cidadão, votar contra o povo. Meu compromisso é com a sociedade, é com cada um de vocês”, disse o deputado Estadual Marquinhos Lemos durante o evento.

O PT de Imbé de Minas comanda, pela primeira vez, o poder executivo da cidade. O Prefeito Batista foi eleito, em 2020, com mais de 110 votos que seu principal concorrente político. O partido tem dois representantes na Câmara Municipal, mas mantém boa relação com as demais bancadas.

BIOGRAFIA

Marquinho Lemos está no primeiro mandato como deputado estadual pelo PT. Na Assembleia Legislativa, ele é vice-presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização e membro da Comissão de Cultura.

Ele apresentou importantes projetos de lei (PL). Lemos criou a PL, que agora é Lei, que garante o serviço de denúncia de violência doméstica pelo WhatsApp, o “Chame a Frida”. Também é autor do PL que isenta de pedágios motoristas que retornarem ao destino de origem no mesmo dia. Ele é coautor do PL que destinou o auxílio de R$600 para famílias de extrema pobreza durante a pandemia.

