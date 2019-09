Projeto “Mão no Livro” busca incentivar o hábito da leitura

DA REDAÇÃO – Um bom livro pode fazer você viajar por uma história, encontrar a resposta para alguns questionamentos, ampliar o conhecimento, e se emocionar. Para incentivar e promover o hábito da leitura, o goleiro da Seleção Brasileira de Futebol de Areia, Jenilson Rodrigues Brito, o Mão, em parceria com o Centro Universitário de Teófilo Otoni – UniDoctum, lançam, neste mês de setembro, o Projeto “Mão no Livro”, que vai sortear, durante 6 meses, 12 títulos dos livros mais procurados em livrarias digitais do país

A iniciativa surgiu a partir de uma experiência pessoal do goleiro que, mesmo sendo um atleta de alta performance, entendeu que a leitura precisa fazer parte de sua rotina diária. “Todo mundo precisa estar constantemente atualizado. O mundo muda muito rápido, as informações estão chegando de maneira muito rápida e para encarar todas essas mudanças as pessoas precisam se preparar, e essa preparação passa, diretamente, pela leitura” afirma.

COMO PARTICIPAR

Os interessados em participar dos sorteios precisam se inscrever na plataforma do programa: https://conteudo.unidoctum.edu.br/maonolivrosetembro, registrar os dados pessoais e escolher o título que gostariam de ganhar. Entre os livros disponíveis para a escolha estão: Sapiens – Uma Breve História da Humanidade; A irmã; A coragem de ser imperfeito; O poder do Hábito; As coisas que você só vê quando desacelera, entre outros.

Os sorteios serão realizados todo último dia útil do mês e os ganhadores receberão o prêmio em casa. “Essa é uma excelente oportunidade para que as pessoas retomem o hábito da leitura. Ler é importante para o desenvolvimento de mentes vencedoras”, conclui Mão.

ESPORTE E EDUCAÇÃO

Atleta de alta performance, Mão teve sua estreia na Seleção Brasileira de Futebol de Areia em 2004, como goleiro substituto do então titular Robertinho. Mão costumava entrar em alguns jogos, ajudando o Brasil a conquistar vários torneios. Em 2006, se tornou o goleiro titular, posição que ocupa até hoje.

Ele coleciona importantes marcas: é considerado um dos melhores goleiros do futebol de areia, eleito três vezes melhor goleiro do mundo. Único jogador a participar de 9 copas do mundo, já convocado para seu 10º mundial. Ele também é o único jogador a conquistar cinco vezes a Copa do Mundo e está caminhando para se tornar o jogador que mais representou a Seleção Brasileira – foram 338 jogos com a camisa verde e amarela até agora.

Além do currículo esportivo, Mão nunca descuidou de sua formação intelectual, ele acredita que a educação e o esporte, juntos, são os pilares da transformação social. Formado em Educação Física pela Rede de Ensino Doctum, Mão atua como professor e sempre incentiva seus alunos sobre a importância do estudo para o desenvolvimento de habilidades. Ele também conduz um projeto Social que atende 700 alunos.

UniDoctum

O Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni (UniDoctum) oferece diversos cursos de graduação presencial e a distância. Oferece também, cursos de pós-graduação Lato Sensu, 100% online, em três áreas de conhecimento: Educação, MBA Gestão e Jurídica. São mais de 80 cursos, todos com Certificado reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC).

