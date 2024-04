Projeto ASAFE comemora conquistas dentro e fora dos campos

CARATINGA- Um projeto voltado para a prática esportiva e para a cidadania. Assim nasceu a Associação Somos Amigos do Futebol e Esportes (ASAFE), que tem se estruturado através da Lei de Incentivo ao Esporte, com isso o projeto vem comemorando as conquistas alcançadas dentro e fora do campo.

Conforme o presidente Istefam Castro Gomes, que também é técnico da ASAFE, “o projeto Transforando Vidas, que conta com doações dos patrocinadores, como Rede HG, Natu Peixe, Supermercado Soares, Nadinho’s Restaurantes, AR Uniformes e Facilitar, tem beneficiado muitas crianças”.

Ele acrescenta que junto de Duany Lopes, vice-presidente e auxiliar técnico da ASAFE, tem dado toda atenção e treinos para as crianças. “O projeto está sendo desenvolvido no poliesportivo do bairro Limoeiro e também será no Centro Esportivo Medalha de Ouro”, informa.

Conforme Istefam, “Rede HG, Nadinho’s Restaurante, Natu Peixe, Supermercado Soares, AR Uniformes e Facilitar são os parceiros do projeto por causa da Lei de Incentivo e acabam sendo nossos patrocinadores másters por causa do imposto de renda. Porém tem vários outros patrocinadores que também estão ajudando o nosso projeto, com doações. Não podemos deixar de agradecê-los, pois estão conosco desde que iniciamos e não nos abandonam”.