Professor baleado durante assalto

Delito foi cometido por menores. Um deles foi apreendido na tarde de ontem

CARATINGA – Um professor foi assaltado na noite desta segunda-feira (12), na rua Antônia Maria Rezende Fernandes, bairro Dario Grossi, atrás do CTC (Caratinga Tênis Clube). Durante o assalto ele foi alvejado na região do abdome. Na manhã de ontem, um menor foi apreendido. Ele admitiu a participação neste delito.

O ASSALTO

O crime aconteceu por volta das 20h30 da segunda-feira. O professor Luiz Gustavo Sevidanes de Assis Laureano, 28 anos, contou à polícia que dois indivíduos haviam o assaltado e efetuado contra ele um disparo de arma de fogo.

O corpo de bombeiros socorreu o professor até à Casa de Saúde, tendo sido constatada uma perfuração no lado direito do abdome, sendo necessário encaminhamento para cirurgia.

Durante as diligências, foi possível visualizar parcialmente através de câmeras de segurança o assalto. Verificou-se que um indivíduo aparentemente negro, alto, trajando calça, camisa cinza, juntamente com seu comparsa de cor parda trajando bermuda e camisa listrada, abordaram a vítima e roubaram um aparelho celular.

Segundo informações, a cirurgia foi bem-sucedida e o professor está se recuperando.

APREENSÃO DO MENOR

Segundo o tenente Jefferson, desde que a PM foi informada acerca do fato, as equipes se empenharam na ocorrência, e foi feito levantamento através de câmeras de monitoramento, entrevistas com possíveis testemunhas e análise do histórico de indivíduos que praticam roubos.

A polícia conseguiu identificar os dois infratores, que são menores de 16 e 17 anos. Um deles foi apreendido e na casa onde estava, foram localizados a roupa e o tênis que usou no momento do delito. O segundo infrator também foi identificado e não tinha sido apreendido até o final dessa edição.

Na residência do segundo suspeito foi encontrado um simulacro de pistola usado no assalto e reconhecido pela vítima, as vestes do menor e 29 cápsulas de cocaína. A arma usada para atingir o professor, provavelmente uma garrucha, não tinha sido localizada.

Após esse roubo, a PM recebeu uma segunda chamada de uma senhora dizendo que havia sido vítima de assalto na rua José Augusto Ferreira, no bairro Anápolis, o que leva a polícia a pensar que pode ter sido praticado por um desses dois infratores.

O menor apreendido admitiu a participação no crime. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil.