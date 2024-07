Produtor de Taparuba se destaca com apoio do ATeG Café+Forte

TAPARUBA – Jurandir Lourenço de Souza, da fazenda Vista Alegre em Taparuba, conquistou um marco significativo em sua carreira ao vencer o 7º Prêmio Cupping de Cafés Especiais de Minas Gerais na categoria Conilon Natural no ano passado. Desde outubro de 2022, Jurandir participa do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG Café+Forte) do Sistema Faemg Senar e segue em franca ascensão na produção de café conilon na Zona da Mata mineira.

“Participar do ATeG Café+Forte foi a melhor decisão que eu poderia tomar. Foi só após a minha participação no programa que pude evoluir na produção de café e conquistar a pontuação de 85,25 no Prêmio Cupping, garantindo o primeiro lugar. Foi uma satisfação enorme. Sem o ATeG, estaríamos de mãos e pés atados, trabalhando em vão e no escuro. O ATeG ajuda demais, e eu pretendo crescer ainda mais até o encerramento do programa, previsto para o ano de 2026”, afirma Jurandir.

Jone Marques Neves Tomé, técnico de campo do ATeG Café+Forte, ressalta que a premiação de Jurandir destacou o potencial de Taparuba, uma região predominantemente leiteira, para produzir café de alta qualidade. “Ele [Jurandir] é produtor há mais de 10 anos, sempre manteve um alto padrão na produção de café, mas raramente foi valorizado. Agora, ser reconhecido como o melhor de Minas Gerais na categoria Conilon Natural foi fundamental para que ele pudesse seguir evoluindo e melhorando a qualidade do seu café”.

Jurandir espera que o ATeG Café+Forte continue promovendo mudanças positivas para os cafeicultores da região. “É um programa que traz desenvolvimento para a nossa região, e esse prêmio que eu ganhei não é meu, é do município. Espero que sirva como incentivo para outros cafeicultores e que eles também tenham sucesso nas suas produções”.

Diego Souza – Assessoria de Comunicação