PRF começa “Operação Carnaval” nesta sexta-feira (21)

CARATINGA – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará a Operação Carnaval 2020 a partir da próxima sexta-feira (21). Essa ação prossegue até a quarta-feira (26).

O Carnaval é um dos períodos mais críticos do calendário nacional de operações da PRF, pois conta com grande fluxo de veículos nas rodovias federais e o uso abusivo de álcool é uma das principais preocupações do Órgão. Assim, a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal (PRF) é estruturada com reforço de policiamento em trechos e horários críticos nas rodovias federais, direcionado para pontos de maior incidência de acidentes e de flagrantes de condutas irregulares.

Policiais rodoviários federais estarão atentos a comportamentos perigosos como embriaguez, excesso de velocidade, falta de equipamentos de segurança (capacete, cinto de segurança ou cadeirinhas para crianças) e ultrapassagens indevidas, conduta que ainda ocorre com grande frequência e que pode definir a ocorrência de um dos acidentes mais letais, a colisão frontal.

De acordo com o inspetor Fernando Cézar, haverá aumento de efetivo na região de Governador Valadares, Caratinga e Manhuaçu, com policiamento de outros estados.

Uma atenção especial será dada ao patrulhamento, principalmente, na região de Manhuaçu, que tem maior demanda devido ao grande fluxo do trânsito para o litoral do Espírito Santo.

Ainda de acordo com o inspetor Fernando, um novo equipamento adquirido pela PRF desde dezembro do ano passado, já está ajudando a retirar das ruas os motoristas que insistem em dirigir depois de consumirem bebidas alcoólicas. Chamado de etilômetro passivo, o aparelho não precisa ser assoprado pelo condutor. Apenas por proximidade da pessoa, já detecta se houve a ingestão de álcool.

Nesta sexta-feira (21) haverá uma campanha educativa no posto da PRF de Caratinga, através do cinema rodoviário, para orientar e esclarecer dúvidas aos motoristas.

RESTRIÇÕES DE TRÁFEGO

A fim de promover a fluidez do trânsito em grandes feriados, quando há maior movimentação nas estradas, a Polícia Rodoviária Federal restringe em determinados dias e horários o trânsito de caminhões com excessos de dimensões, caminhões cegonha, caminhões bitrem e aqueles que precisam de autorização especial para transitar.

No feriado de carnaval, os dias e horários de restrição serão:

21/02/2020- 16h às 22h

22/02/2020 – 6h às 12h

25/02/2020 – 16h às 22h

26/02/2020- 6h às 12h