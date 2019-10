Preso suspeito de dupla tentativa de homicídio no Esperança

CARATINGA– No final da tarde de sábado (26), a Polícia Militar conseguiu prender Leonardo Cézar Paulino dos Santos. Ele é suspeito de ser o autor de um crime ocorrido na noite de sexta-feira (25), na rua Coronel Antonio Saturnino, a ‘rua da Cadeira’, bairro Esperança. As vítimas são Antônio Cristiano Lopes Ferreira, 24 anos, e seu pai Antônio Cristiano Lopes, 44. Segundo a PM, o suspeito foi preso no córrego dos Bias, zona rural de Caratinga.

O CRIME

De acordo com uma das vítimas, Antônio Ferreira, Leonardo chegou em sua casa. Ele atualmente namora sua ex-companheira. O rapaz estava acompanhado desta mulher, que teria ido buscar leite para o filho que tem com Antônio Ferreira. Porém, houve uma discussão e, segundo a vítima, Leonardo sacou uma arma e realizou diversos disparos, sendo que os tiros acertaram as pernas de Antônio Ferreira. Como o pai do jovem se encontrava no local, ele também foi atingido e os tiros acertaram sua perna direita e região direita da clavícula. Ambos correram para o interior da casa enquanto o autor fugiu.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros militares e levadas para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora.

A PM fez rastreamento e prendeu o suspeito no final da tarde do último sábado (26).