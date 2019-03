Preso indivíduo acusado de passar notas falsas no Ceasa

CARATINGA – Marcos André Nunes Martins, 36 anos, foi preso na manhã de ontem sob a acusação de passar notas falsas no Ceasa, localizado km 525 da BR-116, em Caratinga. Conforme informações, ele teria feito quatro vítimas.

A Polícia Militar foi informada que um indivíduo estaria realizando compras e repassando notas falsas aos comerciantes como forma de pagamento. Os militares foram até o Ceasa e abordaram o suspeito ainda no pátio. No ato da abordagem, os policiais não encontraram cédulas falsas. Marcos André foi perguntado a respeito dos 437 reais encontrados com ele, tendo respondido que o dinheiro se originava da venda de legumes, porém os militares fizeram buscas em seu veículo e não encontraram nenhum produto que ele se referiu. As vítimas entregaram quatro cédulas falsas de 100 reais aos militares, que segundo eles, foram repassadas por Marcos André.

Segundo a PM, Marcos André disse que reside em Rio Casca. Ele foi preso e conduzido e apresentado à Polícia Federal, em Governador Valadares.