Preso em Caratinga homem envolvido em diversos furtos em igrejas no Vale do Aço

CARATINGA – Os policiais civis da delegacia de Santana do Paraíso realizaram a prisão de um homem de 42 anos, depois de uma investigação para identificar um ladrão que vinha agindo na região. Ele é acusado de praticar diversos furtos em igrejas no Vale do Aço e foi preso em Caratinga em uma operação realizada nessa quinta-feira (21).

A delegada da PC, Talita Martins Soares, titular da Delegacia de Santana do Paraíso, informou que terça-feira (19) ocorreu um arrombamento em uma igreja evangélica na cidade de Mesquita. No local foram furtados valores em dinheiro e objetos. O caso passou a ser investigado pela sua equipe.

Assim que o crime chegou ao conhecimento da Polícia Civil de Santana do Paraíso, responsável pela cidade de Mesquita, foram realizadas diversas diligências policiais para a apuração dos fatos, sendo que em cruzamento de informações foi verificada diversas ocorrências recentes de furtos às igrejas no Vale do Aço.

Os policiais também verificaram que os casos eram parecidos com os que ocorreram no Norte de Minas. A ação era semelhante, ou seja, ocorria a subtração de dinheiro ou objetos de valor. Em templos com circuito de câmeras de filmagens, eram danificados os equipamentos e a subtração dos gravadores de imagens com o objetivo de dificultar as investigações.

Os investigadores também identificaram o veículo usado pelo ladrão, bem como um suspeito de envolvimento nos crimes, um homem de 42 anos. Estima-se que nos últimos 60 dias esse criminoso teria subtraído de várias Igrejas um montante perto de R$ 30 mil, quantia esta utilizada para o pagamento à vista de um veículo, carro que foi apreendido.

O homem foi localizado em Caratinga e, ao ser preso, confessou os crimes. Com ele foram apreendidos diversos materiais furtados ou utilizados nas ações, como chaves mixa, pés-de-cabra, chaves de fenda, máscara, dentre outros.

A equipe da PC apurou que o suspeito já teria sido preso anteriormente por furtos e arrombamentos em templos religiosos. O homem preso foi direcionado ao Sistema Prisional do Vale do Aço e está à disposição da Justiça.

A delegada Talita Martins Soares coordenou os trabalhos com os policiais Nildeia Dutra, Marcelo Ferreira, Michele Penha, Marco Antônio, Phillipe Vargas, Wilson Nélio e Jonathas Celso.

Fonte: Diário do Aço

Em um dos roubos ele teve que fugir às pressas e deixou pra traz o DVR com as imagens que registraram a ação no bairro Bom Jardim em Ipatinga (reprodução circuito de monitoramento