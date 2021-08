Preso casal que furtou vaso sanitário

PM também recuperou o material

CARATINGA – Um homem, 32 anos, e uma jovem, 22, foram presos na noite deste domingo (1). Segundo a Polícia Militar, ambos são acusados de furtar um vaso sanitário. O crime aconteceu na rua Coronel Antônio da Silva, Centro, Caratinga. Os militares ainda recuperaram o produto furtado.

A PM foi informada que um casal havia invadido uma construção e que furtou materiais nessa obra. De posse das informações, as equipes fizeram o rastreamento e localizaram os autores em frente à entrada da rua Francisco Vitor de Assis, no bairro Vale do Sol. Em conversa com os autores, em princípio, entraram em várias contradições dizendo que acharam os materiais, contudo, após algum tempo confessaram o delito. Militares fizeram contato na obra, que estava com a porta de entrada improvisada, uma folha de compensado arrombada, e ao mostrar os materiais para a vítima, no caso um vaso sanitário e uma caixa acoplada, ela os reconheceu de imediato.

Diante disso, foi dada voz de prisão em flagrante delito aos autores, sendo conduzidos até a delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais recuperados.