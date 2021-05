Presidente da Federação Mineira de Vôlei visita Caratinga

Tomás Cimini visitou as instalações do América Futebol Clube

CARATINGA- Na tarde da última segunda-feira (24), o América Futebol Clube recebeu a visita do presidente da Federação Mineira de Vôlei, Tomás Mendes. A visita às instalações e obras desenvolvidas no espaço foram acompanhadas pelo presidente do clube, José Antônio; o técnico Gilson Bispo e o assessor da regional Vale do Aço e Leste (AR-4), Daniel Souza.

Em entrevista à reportagem, Tomás Cimini destacou que a Federação Mineira de Vôlei tem atuado como foco na regionalização do esporte. “Viemos a Caratinga para conhecer todo o trabalho que está sendo desenvolvido e planejar a próxima temporada. Estamos próximos de um retorno de todas as atividades. É importante que em parceria com os clubes, a gente possa falar um pouco sobre retorno, a próxima temporada, para que os clubes se organizem. Estamos muito felizes em ver um clube como o América, mesmo dentro de uma pandemia, muito bem administrado, com todas obras e manutenção em dia. Essa é a visão que queremos trazer, um planejamento junto com os clubes para que possamos criar um calendário para a próxima temporada”.

Tomás ainda fez um balanço da visita realizada em Caratinga. “Muito positivo, sabemos do quanto a pandemia tem sido difícil e administrar durante toda essa parte que tivemos os clubes fechados. O América está de parabéns, muito bem administrado, com várias obras, essa questão do ginásio, que consegue trazer jogos de nível estadual e nacional, então, estamos saindo daqui muito felizes e empolgados com novos projetos e novos planejamentos para Caratinga”.

O presidente da Federação ainda falou sobre o desenvolvimento das atividades durante o período de pandemia. “Ainda temos a categoria de base sem o retorno, temos na região metropolitana o planejamento para o mês de junho, no profissional o foco dos atletas é todo a Olimpíada, 100% voltado para a Seleção Brasileira, mas, estamos muito confiantes, temos feito boas competições aqui no Vale do Aço do vôlei de praia. Por ser uma competição aberta, envolver menos atletas, eles têm protocolos que conseguimos uma autorização mais fácil. Então, o vôlei de praia aqui tem tido um destaque muito bacana, temos competições esse final de semana em Caratinga, justamente por ter um protocolo mais tranquilo, com menos pessoas envolvidas”.

O AMÉRICA

José Antônio, presidente do América Futebol Clube, disse que a visita da Federação Mineira é importante para mostrar o trabalho e as melhorias que têm sido realizadas. “Para recebermos a todos aqueles jovens que vierem participar do esporte, porque, estamos pensando no futuro de Caratinga na área de esportes. É uma cidade muito bonita, temos jovens de capacidade e o presidente irá nos mandar documentações para que possamos fazer junto à Federação, colocando o América Futebol Clube com participações na regional. Precisamos fazer isso para valorizar o esporte”.

O técnico de vôlei Gilson Bispo acrescentou a expectativa para o retorno gradativo das atividades no clube. “É muito importante como clube, como técnico, após um ano e cinco meses parados, temos crianças, atletas ansiosos e quando o presidente resolveu fazer essa obra no Ginásio para que pudéssemos voltar com chave de ouro. E agora também uma oportunidade para que possamos, futuramente, disputar uma Superliga C, que é um campeonato muito importante. E a presença do presidente Tomás, o Daniel, que é nosso superintendente, prova que Caratinga a cada dia está dando um salto muito grande na linha esportiva que é o voleibol. Tenho falado que Caratinga é um dos maiores celeiros da região e tudo que está acontecendo hoje mostra e carimba o nosso futuro sucesso do trabalho, como técnico do projeto fico honrado. Isso é muito bom para nossa volta que começa agora a partir do início de junho”.