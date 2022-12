Presidente da Câmara dos Vereadores fala sobre o repasse ao município no valor de r$ 3,7 milhões

Presidente da Câmara dos Vereadores , encerra seu mandato de presidência e exalta o repasse para o Município com um recorde em 145 anos de Manhuaçu . O valor para o trabalho na Câmara Municipal foi realizado grandes melhorias em relação do desenvolvimento ficasse de uma maneira mais prática de trabalhar , para que o cidadão de Manhuaçu possa ver com mais transparência tudo que é feito pela casa e entender melhor o que passa no Legislativo em ser aprovado .

Cleber volta em 2023 para sua função de Vereador , que deixa seu posto para o então vereador Gilsinho.