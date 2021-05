Prefeitura de São Sebastião do Anta realiza distribuição de quase mil kits de merenda a estudantes

SÃO SEBASTIÃO DO ANTA – O governo de São Sebastião do Anta, através da Secretaria de Educação, realizou na última semana a distribuição de 965 kits de merenda para famílias dos alunos da rede municipal de ensino.

Os 965 alunos estão distribuídos nas escolas municipais Mauro Jacinto de Freitas, Judite Firmina e a creche Vovó Tereza.

O prefeito Osmaninho Custódio, o vice-prefeito (Adolfo Gonçalves de Brito), o “Dofim” e o secretário de Educação, Edson Caetano, estiveram presentes durante a distribuição dos kits e a entrega dos Pets (Programa de Educação Tutorial) escolares.

Para ter acesso aos kits de merenda, os pais dos alunos devem entregar o pet escolar correspondente a cada bimestre. Após a entrega do pet 01, os alunos receberam o pet 02 correspondente ao 2º bimestre e os pais receberam os kits merendas.

Cada kit que foi entregue é composto por cinco quilos de arroz, cinco quilos de açúcar, um quilo de feijão, um pacote de sal, um quilo de macarrão, um pacote de canjiquinha, um pacote de farinha, dois litros de leite, um pote de extrato de tomate, um pacote de biscoito e um frasco de óleo.

O diferencial da administração do prefeito Osmaninho Custódio é que ao contrário da gestão anterior, onde cada família recebia um kit de merenda, agora é distribuído um para cada aluno, se em uma casa forem cinco alunos, receberão cinco kits.

A administração municipal também disponibilizou um veículo para dar suporte às famílias que receberam mais de um kit e não tinham condições de levá-los para casa. A ação se repetirá em cada bimestre.

O senhor José e sua esposa, residentes na Vila Miguel, receberam quatro kits, que ficou satisfeito, pois disse não ter sido contemplado na gestão anterior. Segundo ele, as cestas ajudarão muito, pois as dificuldades são muitas e o trabalho está escasso.

O prefeito Osmaninho ressaltou a importância de garantir alimentação aos estudantes. “Nós consideramos que o acesso que as crianças têm à alimentação é fundamental para o seu desenvolvimento. Temos um desafio que é garantir a segurança alimentar, sem prejudicar de forma expressiva as orientações das autoridades de saúde em relação ao isolamento”, disse o prefeito Osmaninho.

O secretário de Educação, Edson Caetano, destacou que a rotina de muitas famílias foi alterada em função da pandemia e a distribuição dos alimentos contribui para que as pessoas permaneçam em casa com tranquilidade. “A ação é uma forma de continuar oferecendo alimentação de qualidade nesse momento da pandemia e é direito do aluno o acesso à alimentação, pois isso influência diretamente no aprendizado”, explicou.

Assessoria de Comunicação